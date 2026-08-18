«Это основа любой армии»: Лукашенко оценил потенциал белорусского производства стрелкового оружия

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На поле боя судьбу решают люди, солдаты. А для солдат надо это. Я как бывший солдат хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. И мы это сделали. Мы сделали это сами. Приняли на вооружение. Это значит – проверили, постреляли, пристреляли. Притом разное не только в армии. Это же и спецслужбы, и Служба безопасности, и так далее. Мы к этому относимся трепетно, особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение в Вооруженных Силах Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю: «Смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу.