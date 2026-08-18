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«Это основа любой армии»: Лукашенко оценил потенциал белорусского производства стрелкового оружия

18 августа 2026 10:44
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Стрелковое оружие очень важно для армии, даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом сегодня, 18 августа, заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область. Глава государства посетил производство полностью отечественного стрелкового оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это основа любой армии»: Лукашенко оценил потенциал белорусского производства стрелкового оружия-2

«Кидма тек» – научно-производственная организация в системе Государственного военно-промышленного комитета, которая специализируется на разработке, производстве и реализации высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения, включая стрелковое оружие, средства оптического наблюдения, бронежилеты, робототехнику.

Оружейное направление здесь начали развивать с 2018 года. Одним из первых результатов стал автомат серии ВСК-100. В 2020-м его выпуск стартовал с крупноузловой сборки. Сегодня разработаны уже пять моделей и шесть модификаций боевого стрелкового оружия, четыре модели приняты на вооружение.

«Это основа любой армии»: Лукашенко оценил потенциал белорусского производства стрелкового оружия-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
На поле боя судьбу решают люди, солдаты. А для солдат надо это. Я как бывший солдат хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. И мы это сделали. Мы сделали это сами. Приняли на вооружение. Это значит – проверили, постреляли, пристреляли. Притом разное не только в армии. Это же и спецслужбы, и Служба безопасности, и так далее. Мы к этому относимся трепетно, особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение в Вооруженных Силах Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю: «Смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу.

«Это основа любой армии»: Лукашенко оценил потенциал белорусского производства стрелкового оружия-6

Президент подробно ознакомился с работой предприятия, пообщался с сотрудниками. А показать здесь действительно есть что. Направление стрелкового оружия в стране создавали практически с нуля. Сегодня у «Кидма тек» свои конструкторы, освоенные технологии и современная производственная база. Часть процессов автоматизирована, часть по-прежнему требует ювелирной точности и ручной работы. Президенту подарили полностью отечественный автомат ВСК-100Б. Еще один экземпляр Александр Лукашенко поручил изготовить для музея Дворца Независимости.

# Александр Лукашенко # Вооруженные силы Республики Беларусь

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