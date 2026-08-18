«Это основа любой армии»: Лукашенко оценил потенциал белорусского производства стрелкового оружия
Стрелковое оружие очень важно для армии, даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом сегодня, 18 августа, заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область. Глава государства посетил производство полностью отечественного стрелкового оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Кидма тек» – научно-производственная организация в системе Государственного военно-промышленного комитета, которая специализируется на разработке, производстве и реализации высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения, включая стрелковое оружие, средства оптического наблюдения, бронежилеты, робототехнику.
Оружейное направление здесь начали развивать с 2018 года. Одним из первых результатов стал автомат серии ВСК-100. В 2020-м его выпуск стартовал с крупноузловой сборки. Сегодня разработаны уже пять моделей и шесть модификаций боевого стрелкового оружия, четыре модели приняты на вооружение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На поле боя судьбу решают люди, солдаты. А для солдат надо это. Я как бывший солдат хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. И мы это сделали. Мы сделали это сами. Приняли на вооружение. Это значит – проверили, постреляли, пристреляли. Притом разное не только в армии. Это же и спецслужбы, и Служба безопасности, и так далее. Мы к этому относимся трепетно, особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение в Вооруженных Силах Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю: «Смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу.
Президент подробно ознакомился с работой предприятия, пообщался с сотрудниками. А показать здесь действительно есть что. Направление стрелкового оружия в стране создавали практически с нуля. Сегодня у «Кидма тек» свои конструкторы, освоенные технологии и современная производственная база. Часть процессов автоматизирована, часть по-прежнему требует ювелирной точности и ручной работы. Президенту подарили полностью отечественный автомат ВСК-100Б. Еще один экземпляр Александр Лукашенко поручил изготовить для музея Дворца Независимости.