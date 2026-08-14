Муковозчик: беглые должны ответить за санкции и все отнятое у Беларуси

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Путь к «национальному согласию» и разной формы «круглым столам» для наших беглых, я считаю, должен стать путем слез и страданий. Не путем на Голгофу – а путем болючей боли и публичного унижения. Так, чтобы ногу не свело, а сломало.

Потому что за все наложенные санкции, за все отнятое у Беларуси, у ее граждан, у нас и у наших внуков они должны ответить. Если не наказанием по пути или по кодексам, то хотя бы розгами прямо на плошчы, публичными и выложенными в интернет.

И первые подвижки в этом направлении, вы знаете, уже стали заметны. Например, треснула ножка у одной потомственной коллаборантки: ехала она себе по Варшаве на самокате, а тут машина навстречу, вот ножка-то хрусть – и пополам.

Но настоящее наказание, как быстро выяснилось, – оно не в трамваях, не в самокатах. И даже не в урбанистах. Оно – в западной медицине. Ведь наша наследственная змагарка, сама приковыляв со сломанной ногой в варшавскую клинику, просидела там – вы можете не верить, но она лично время засекала, потому что больно же, cholera jasna! – 9 часов.

Она просидела в очереди 9 часов со сломанной ногой, на кушетке в коридорчике, одна, в забытой богом польской больничке, как вам? «За все это время мне писали знакомые, – публикует слезы она, – которые рассказывали, что ждали и 12, и 14 часов, некоторым далеко и не с первого раза ставили правильный диагноз» – нормально, правда?

Просидеть полсуток в ожидании экстренного приема, чтобы тебе потом еще и не тот диагноз поставили? А почему тогда поляки сразу не выдают мыло с веревкой, прямо в регистратуре, а?

«Все это можно было бы понять, – опасается однако за свою задницу беглая белоруска в Польше, готовая и понять, и принять, насколько шляхте лениво возиться со всяким быдлом, – можно было понять, если бы это не стоило таких денег ежемесячно – за страховку». Так это еще и по страховке 9, а то и 14 часов в очереди?! А если без нее?

Нет, все-таки веревку с мылом, думаю, должен носить за границей каждый наш эмигрант. Потому что западная медицина стремительно деградирует по отношению даже к своим гражданам, что уж тут говорить про разных беглых.