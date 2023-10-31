СНГ и ШОС. Международные позиции Беларуси обсудят в Минске

Новости Беларуси. Вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества открывает перед страной новые интеграционные перспективы. Такое мнение высказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств, которое принимает Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предстоит обсудить итоги заседаний Совета глав государств, правительств и министров иностранных дел СНГ, которые в октябре принимал Кыргызстан. В Бишкеке состоялся и саммит глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, где также поднимался белорусский вопрос.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

Я участвовал в заседании Совета глав правительств стран ШОС и, к моему удовлетворению, большинство стран – членов ШОС, собственно, все, высказались за скорейшее предоставление Беларуси полноправного членства в этой организации. Мне кажется, это укрепит Организацию и будет способствовать укреплению международных позиций Республики Беларусь.