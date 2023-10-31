Прямой эфир

СНГ и ШОС. Международные позиции Беларуси обсудят в Минске

31 октября 2023 08:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества открывает перед страной новые интеграционные перспективы. Такое мнение высказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств, которое принимает Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СНГ и ШОС. Международные позиции Беларуси обсудят в Минске-1

Предстоит обсудить итоги заседаний Совета глав государств, правительств и министров иностранных дел СНГ, которые в октябре принимал Кыргызстан. В Бишкеке состоялся и саммит глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, где также поднимался белорусский вопрос.

СНГ и ШОС. Международные позиции Беларуси обсудят в Минске-4

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:
Я участвовал в заседании Совета глав правительств стран ШОС и, к моему удовлетворению, большинство стран – членов ШОС, собственно, все, высказались за скорейшее предоставление Беларуси полноправного членства в этой организации. Мне кажется, это укрепит Организацию и будет способствовать укреплению международных позиций Республики Беларусь.

СНГ и ШОС. Международные позиции Беларуси обсудят в Минске-7

Сегодня в повестке минского заседания Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества пять пунктов. Основные из них – анализ деятельности Координационного совета руководителей органов налоговых расследований СНГ, проблематика обеспечения международной информационной безопасности.

# Международная политика # Сергей Лебедев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что послы ЕС забыли в Куропатах? Очередная провокация евродипломатов
30 октября 2023 18:34

Что послы ЕС забыли в Куропатах? Очередная провокация евродипломатов

«Припёрлись в Куропаты делать вид, что переживают» – Гайдукевич жёстко ответил послам ЕС
30 октября 2023 18:29

«Припёрлись в Куропаты делать вид, что переживают» – Гайдукевич жёстко ответил послам ЕС

Межевич: если полагаться на саморегулирование, мы рискуем потерять человечество в целом
30 октября 2023 15:13

Межевич: если полагаться на саморегулирование, мы рискуем потерять человечество в целом