Богодель: ШОС, БРИКС – то, чего начинают опасаться американцы
Почему Беларусь заинтересована в сохранении целостности Европейского союза? Как остановить тех, кто разжигает межнациональную рознь? Эти и другие вопросы, которые касаются многополярности мира, обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».
«Мы же США, мы сильнейшая страна в истории всего мира. Мы можем участвовать в обоих конфликтах [израильском и украинском – прим. ред.] и поддерживать нашу обороноспособность», – заявил Джо Байден в одном из интервью.
Почему заявление американского президента не соответствует действительности, а ожидания – возможностям США? Разобрались с экспертами.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Я думаю, Байден прав. США в нынешних условиях не угрожает ничего. Они решили вопросы, которые им необходимо, фактически во всех регионах. «Разделяй, стравливай и властвуй» работает абсолютно безотказно.
Англосаксы чувствуют себя сегодня очень комфортно, потому что больше нет никаких образований, которые способны составить им конкуренцию. Китай – да, но он сегодня является государством-одиночкой.
Андрей Богодель:
Мы формируем ШОС, БРИКС – это то, к чему начинают очень осторожно относиться американцы. Пока это начинающая организация, но все это в мире должно защищаться. Военная составляющая в любое образование все равно придет. Когда будет сформировано подобное образование как военно-политический блок, в этой ситуации США действительно поймут, что впереди этот самый многополярный мир.
Ввязав Россию в конфликты, отделив ее от Западного мира, создав условия и предпосылки к изоляции Китая, Штаты играют первую скрипку везде. Думаю, США сделают все, чтобы такие организации, как БРИКС, не были самостоятельными и готовыми противостоять.
Читайте также:
Межевич: если полагаться на саморегулирование, мы рискуем потерять человечество в целом
Волошин: мир будет трясти еще лет 5, а то и до конца десятилетия
«Можно закрыть глаза, залезть в холодильник». Николай Межевич прокомментировал «изоляцию» Беларуси