Богодель: ШОС, БРИКС – то, чего начинают опасаться американцы

Почему Беларусь заинтересована в сохранении целостности Европейского союза? Как остановить тех, кто разжигает межнациональную рознь? Эти и другие вопросы, которые касаются многополярности мира, обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить». «Мы же США, мы сильнейшая страна в истории всего мира. Мы можем участвовать в обоих конфликтах [израильском и украинском – прим. ред.] и поддерживать нашу обороноспособность», – заявил Джо Байден в одном из интервью. Почему заявление американского президента не соответствует действительности, а ожидания – возможностям США? Разобрались с экспертами.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Я думаю, Байден прав. США в нынешних условиях не угрожает ничего. Они решили вопросы, которые им необходимо, фактически во всех регионах. «Разделяй, стравливай и властвуй» работает абсолютно безотказно. Англосаксы чувствуют себя сегодня очень комфортно, потому что больше нет никаких образований, которые способны составить им конкуренцию. Китай – да, но он сегодня является государством-одиночкой.