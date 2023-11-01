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Лукашенко поздравил президента Алжира с национальным праздником

01 ноября 2023 07:42
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Глава государства надеется на скорую встречу со своим алжирским коллегой для обсуждения планов по развитию двусторонних отношений. Об этом Александр Лукашенко упомянул в своем послании, адресованном президенту Демократической Республики по случаю празднования Дня Революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил президента Алжира с национальным праздником-1

Беларусь и Алжир – страны с богатыми культурными традициями, сильными экономиками, прогрессивными наукой и технологиями, схожими ценностями, что представляет собой прочную основу для укрепления двусторонних связей, констатировал глава государства. Минск заинтересован в наращивании торгово-экономического, кооперационного, промышленного сотрудничества и не только.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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