Лукашенко поздравил президента Алжира с национальным праздником

Глава государства надеется на скорую встречу со своим алжирским коллегой для обсуждения планов по развитию двусторонних отношений. Об этом Александр Лукашенко упомянул в своем послании, адресованном президенту Демократической Республики по случаю празднования Дня Революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.