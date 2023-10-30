Межевич: если полагаться на саморегулирование, мы рискуем потерять человечество в целом

Почему Беларусь заинтересована в сохранении целостности Европейского союза? Как остановить тех, кто разжигает межнациональную рознь? Эти и другие вопросы, которые касаются многополярности мира, обсудят эксперты в программе « САСС уполномочен заявить ».

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук (Россия):

Если полагаться на саморегулирование, то мы рискуем потерять человечество в целом. После всех несовершенств послевоенных договоренностей после Второй мировой – они дали нам большого мира с 1945-го по сегодня. Это и хорошо, и плохо. В американской политической системе уже нет людей, которые не только не помнят Вторую мировую, но даже Вьетнамскую – их почти нет. Они не могут представить, что США могут проиграть. А события на Ближнем Востоке показывают, что могут.

Если по поводу Украины возможны какие-то споры, очевидно, что США уже проиграли на Ближнем и Среднем Востоке. Визит Байдена произошел настолько не в то время, что большей ошибки в американской политике на Ближнем Востоке представить невозможно.