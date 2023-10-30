Волошин: мир будет трясти ещё лет 5, а то и до конца десятилетия

Почему Беларусь заинтересована в сохранении целостности Европейского союза? Как остановить тех, кто разжигает межнациональную рознь? Эти и другие вопросы, которые касаются многополярности мира, обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить». Мир еще долго будет трясти в таком масштабе, как сейчас? «Думаю, мир будет трясти бесконечно в этих условиях, пока в вопросах, связанных с многополярностью или полицентричностью, не определятся настоящие центры силы, которые будут способны договариваться», – поделился мнением Андрей Богодель.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Вряд ли кого-то устроит то, что происходит сегодня. Но сказать, что тот мир, который образовался после Второй мировой войны, был плох, наверное, неправильно. Никто ничего лучше не придумал, чем ООН и Совет безопасности. Будущее будет основываться на тех принципах и подходах, которые были сформированы после Второй мировой войны. «Можно закрыть глаза, залезть в холодильник». Николай Межевич прокомментировал «изоляцию» Беларуси – подробности.