Волошин: мир будет трясти ещё лет 5, а то и до конца десятилетия
Почему Беларусь заинтересована в сохранении целостности Европейского союза? Как остановить тех, кто разжигает межнациональную рознь? Эти и другие вопросы, которые касаются многополярности мира, обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».
Мир еще долго будет трясти в таком масштабе, как сейчас?
«Думаю, мир будет трясти бесконечно в этих условиях, пока в вопросах, связанных с многополярностью или полицентричностью, не определятся настоящие центры силы, которые будут способны договариваться», – поделился мнением Андрей Богодель.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Вряд ли кого-то устроит то, что происходит сегодня. Но сказать, что тот мир, который образовался после Второй мировой войны, был плох, наверное, неправильно. Никто ничего лучше не придумал, чем ООН и Совет безопасности. Будущее будет основываться на тех принципах и подходах, которые были сформированы после Второй мировой войны.
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Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, участник движения «Другая Украина»:
Думаю, минимум еще лет пять, а то и до конца десятилетия, продлится такая нестабильность. Причем нестабильность заключается не в том, что вспыхивают отдельные конфликты. Проблем хватало и во время биполярного мира. Дело в том, что сама система, при которой игроки могли бы собраться и по определенным правилам и принципам о чем-то договориться, – сейчас такой системы нет.
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США, как показывает ситуация на Ближнем Востоке, быть поставщиком безопасности и стабильности не могут, они не способны разрешать конфликты. А новая конфигурация, в которой группа государств могла бы о чем-то договориться, еще не сформировалась. В этом смысле трясти будет достаточно долго. Даже в тех ситуациях, где конфликта можно было избежать в принципе.
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