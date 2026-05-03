Мавричев: белорусы – одни из лучших в мире по выявлению рака шейки матки на ранних стадиях

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель директора по лечебной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова Сергей Мавричев.

Сергей Мавричев, заместитель директора по лечебной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова:

Рак тела матки в нашей стране имеет высокую заболеваемость, но в 80 % выявляется на первой стадии заболевания. Это один из лучших показателей в мире. И это заслуга не онкологов, потому что мы получаем уже пациента с диагнозом. Это заслуга наших гинекологов первичного звена, которые при малейшем подозрении выполняют выскабливание полости матки либо гистероскопию с биопсией, устанавливают диагноз таким образом, и на 80 % он выявляется на первой стадии.

Нам удалось создать такую команду специалистов в онкогинекологии, высококлассных хирургов, которые смогли выполнять эти такие большие операции. Закончился съезд онкологов стран СНГ, и было очень много из России. Съезд проходил в Минске.

Очень много коллег было из России, с других стран, со Средней Азии, из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Подключались наши коллеги из Азербайджана, Армении, и было достаточно приятно, когда мы на секции, посвященной лечению рака яичников, когда они ссылались в своих выступлениях на наши данные, на то, что всегда упоминали и наш центр в СНГ. Наше отделение онкогинекологии является ведущим в лечении.