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Мавричев: белорусы – одни из лучших в мире по выявлению рака шейки матки на ранних стадиях

03 мая 2026 07:20
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель директора по лечебной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова Сергей Мавричев.

Мавричев: белорусы – одни из лучших в мире по выявлению рака шейки матки на ранних стадиях-2

Сергей Мавричев, заместитель директора по лечебной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова: 
Рак тела матки в нашей стране имеет высокую заболеваемость, но в 80 % выявляется на первой стадии заболевания. Это один из лучших показателей в мире. И это заслуга не онкологов, потому что мы получаем уже пациента с диагнозом. Это заслуга наших гинекологов первичного звена, которые при малейшем подозрении выполняют выскабливание полости матки либо гистероскопию с биопсией, устанавливают диагноз таким образом, и на 80 % он выявляется на первой стадии.

Нам удалось создать такую команду специалистов в онкогинекологии, высококлассных хирургов, которые смогли выполнять эти такие большие операции. Закончился съезд онкологов стран СНГ, и было очень много из России. Съезд проходил в Минске.

Очень много коллег было из России, с других стран, со Средней Азии, из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Подключались наши коллеги из Азербайджана, Армении, и было достаточно приятно, когда мы на секции, посвященной лечению рака яичников, когда они ссылались в своих выступлениях на наши данные, на то, что всегда упоминали и наш центр в СНГ. Наше отделение онкогинекологии является ведущим в лечении. 

Мавричев: белорусы – одни из лучших в мире по выявлению рака шейки матки на ранних стадиях-4

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
То есть коллегам за рубежом есть чему учиться у белорусов?

Сергей Мавричев:
Однозначно. Более того, есть Европейское общество онкогинекологов. Это мощная организация европейских онкогинекологов. Они проводят сертификацию центров по своим критериям. 

И мы прошли эту сертификацию, причем в 2021 году, когда наша страна попала в опалу, они не смогли ничего, чиновники Европейского общественного гинеколога, потому что по тем параметрам, по которым они нас оценивали, другого варианта не было. Соответственно, мы прошли эту аккредитацию и являемся на сегодня европейским центром хирургии распространенного рака яичников.

Стереотипы об онкологии у населения нужно ломать – Мавричев привел статистику. Читайте здесь.

# Медицина # Интервью # Александр Осенко

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