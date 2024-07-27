Трамп будет торговаться? Когда ждать переговоров? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Выйдут ли американцы из украинского проекта, как из Афганистана?
Выйдут ли американцы из украинского проекта, как из Афганистана?
Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов:
Мы не можем гарантировать, что Трамп и те, кто стоят за ним, сделают выбор в пользу того, чтобы американцы ушли из Украины.
Петр Петровский, политолог:
Трамп будет очень долго торговаться со всеми. Сколько заплатит Китай, сколько заплатит Россия, что в конце концов дадут европейцы.
Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва, предприниматель:
Мне все-таки лучше и приятнее, когда прагматики сядут за стол и начнут переговоры вести, чем когда обалделые идеологические идиоты это делают.
Андрей Телиженко, политолог-американист:
Запад должен понять, что он должен выйти из Украины. Как он вышел из Афганистана. Оставить эту территорию, иначе мирный процесс будет идти в никуда.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 28 июля, в 22:00.