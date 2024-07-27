Трамп будет торговаться? Когда ждать переговоров? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Выйдут ли американцы из украинского проекта, как из Афганистана?

Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов:

Мы не можем гарантировать, что Трамп и те, кто стоят за ним, сделают выбор в пользу того, чтобы американцы ушли из Украины.

Петр Петровский, политолог:

Трамп будет очень долго торговаться со всеми. Сколько заплатит Китай, сколько заплатит Россия, что в конце концов дадут европейцы.

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва, предприниматель:

Мне все-таки лучше и приятнее, когда прагматики сядут за стол и начнут переговоры вести, чем когда обалделые идеологические идиоты это делают.