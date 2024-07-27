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Трамп будет торговаться? Когда ждать переговоров? Анонс «САСС уполномочен заявить»

27 июля 2024 14:35
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Выйдут ли американцы из украинского проекта, как из Афганистана?

Трамп будет торговаться? Когда ждать переговоров? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов:
Мы не можем гарантировать, что Трамп и те, кто стоят за ним, сделают выбор в пользу того, чтобы американцы ушли из Украины.

Трамп будет торговаться? Когда ждать переговоров? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Петр Петровский, политолог:
Трамп будет очень долго торговаться со всеми. Сколько заплатит Китай, сколько заплатит Россия, что в конце концов дадут европейцы.

Трамп будет торговаться? Когда ждать переговоров? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва, предприниматель:
Мне все-таки лучше и приятнее, когда прагматики сядут за стол и начнут переговоры вести, чем когда обалделые идеологические идиоты это делают.

Трамп будет торговаться? Когда ждать переговоров? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Андрей Телиженко, политолог-американист:
Запад должен понять, что он должен выйти из Украины. Как он вышел из Афганистана. Оставить эту территорию, иначе мирный процесс будет идти в никуда.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 28 июля, в 22:00.

# Международная политика # Виктория Федосова # Петр Петровский # Вальдемар Гердт # Андрей Телиженко

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