«Не лечится» – Муковозчик о пренебрежении польской элиты интересами граждан

Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

В Польше разгорелся скандал вокруг Ежи Лазара. Член городского совета от «ПиС» паркуется на месте для инвалидов, угрожает людям, занимается рукоприкладством. Андрей Николаевич, как с такой правящей элитой нам налаживать отношения между странами?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Сложно. С панами вообще сложно. Шляхта понимает только, когда ее оглоблей по спине перетягивают. Не зря же поручик Ржевский было дело спрашивал: графиня, интересовался он, а вас никогда не били веслом по заднице. Помните, девчонки? Этот Ежи, он же Юрий, он же Гоша, он же Лазарь, скорее всего, типичный представитель так называемой загоновой шляхты, когда ни земли нет, ни состояния нет, зато гонору столько, что можно парковаться на местах для инвалидов. Причем поперек.

Именно такие, прости господи, шляхтичи и сидят сейчас во власти Польши. Именно такие хорошо понимают только один язык. Аргумент – это сжатый кулак, поднесенный к самому носу, как писалось в энциклопедиях.

И именно от такой шляхты полякам и Польше нужно избавиться, чтобы перестать скользить в сторону совсем уж безнадежной пропасти – и долговой, и экономической, и производственной, и социальной. Но сделать это будет не трудно, а очень трудно. Потому что поведение, как у этого Ежи Лазара, вообще говоря, свойственно недалекому человеку в принципе.

Вот только развитые общества его воспрещают, потому они и развитые. Поведение коротко описал наш еще советский классик. Чего больше всего хочется, когда лезешь вверх? Плюнуть вниз. В данном польском случае – на своих же инвалидов. Не лечится, девочки.