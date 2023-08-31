Соловьёв: «Я же не виноват, что Латушко – жалкое дерьмо». Как в России поступают с предателями?

Григорий Азаренок, СТВ: Какая-то очень схожая порода. Наши страдальцы, которые от власти получили все и потом ее предали, спортсмены, деятели культуры, все эти персонажи. И в Российской Федерации похожая история, но мы поступаем с ними довольно жестко. Никаких государственных площадок больше никогда! А если где-то кто-то как-то появляется, то есть общественность, которая за этим жестко следит, сразу указывает, и не дай бог потом сразу прилетает от всех министерств, и не дай бог там оказаться на месте руководителя. А в России также?

Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):

Да никто (ни мы, ни вы) не поступает жестко. Жестко поступали наши деды и прадеды. Те подонки, которые заказали на тебя покушение, их в мешке привезли к Беларуси?

Григорий Азаренок:

Последний раз на гей-параде в Германии видели.

Владимир Соловьев:

Ну о чем и речь. А вот когда эта сволочь будет бояться смотреть в сторону наших границ, тогда это будет важно. А сейчас что получается? Сборище подонков, которое десятилетиями получало от государства зарплату. Пономарев – депутат Государственной думы, Гудков, вся навальновская сетка сволочей и мерзавцев, которых подкармливали наши предприниматели. Часть из них имеет прямое отношение к бюджету. Все эти деятели из «Эха Москвы». И ничего.