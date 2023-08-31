Соловьёв: «Я же не виноват, что Латушко – жалкое дерьмо». Как в России поступают с предателями?

Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.
Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.
Григорий Азаренок, СТВ:
Какая-то очень схожая порода. Наши страдальцы, которые от власти получили все и потом ее предали, спортсмены, деятели культуры, все эти персонажи. И в Российской Федерации похожая история, но мы поступаем с ними довольно жестко. Никаких государственных площадок больше никогда! А если где-то кто-то как-то появляется, то есть общественность, которая за этим жестко следит, сразу указывает, и не дай бог потом сразу прилетает от всех министерств, и не дай бог там оказаться на месте руководителя. А в России также?
Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):
Да никто (ни мы, ни вы) не поступает жестко. Жестко поступали наши деды и прадеды. Те подонки, которые заказали на тебя покушение, их в мешке привезли к Беларуси?
Григорий Азаренок:
Последний раз на гей-параде в Германии видели.
Владимир Соловьев:
Ну о чем и речь. А вот когда эта сволочь будет бояться смотреть в сторону наших границ, тогда это будет важно. А сейчас что получается? Сборище подонков, которое десятилетиями получало от государства зарплату. Пономарев – депутат Государственной думы, Гудков, вся навальновская сетка сволочей и мерзавцев, которых подкармливали наши предприниматели. Часть из них имеет прямое отношение к бюджету. Все эти деятели из «Эха Москвы». И ничего.
Григорий Азаренок:
Наш пример – министр культуры Латушко.
Владимир Соловьев:
Он был у меня в эфире, был, очень мне понравился. Он-то, наверное, что-то думал. Что меня больше удивляет в этих людях, это уровень самомнения. Им кажется, что в прямой беседе они что-то могут. А когда оказывается, что они жалкие, необразованные куски дерьма, они как-то с бульканьем уплывают вдаль. Но я же не виноват, что Латушко – жалкое дерьмо. Ну а куда деваться? С другой стороны, конечно, он предатель. И как все предатели, что наши, что ваши, народ – им никак, не Родина. Не тот народец. Холопы, рабы. Ну да, конечно, для них – да. Только рабы Божьи. И вот это они понять не могут. С нами Бог. А они на чьей стороне? Как было сказано Великим: если Бог с нами, то с ними-то кто?
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