Какие люди сейчас воюют на фронте? Рассказал Владимир Соловьёв, который лично был на передовой
Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.
Григорий Азаренок, СТВ:
Это очень мощные слова «с нами Бог», действительно, мы направили на стороне, но мы видим, простите за нескромность, вас, снимающим репортажи на передовой с ребятами и так далее. Других прекрасных ребят-военкоров. Все их знают в лицо, их голос знают. Звучит ли «Вставай, страна огромная»?
Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):
Рано. Придет время – зазвучит, так как «Вставай, страна огромная» не звучала во время финской кампании, не звучала во время событий на Дальнем Востоке, Халхин-Голе. Время придет, пока просто рано, оно обязательно придет, хотя для кого-то этот набат уже звучит. То, как работает ВПК, как пацаны воюют. Я тут отъехал недалеко, в Калининград. Я ни одного плохого слова не хочу сказать, но ребята отдыхают на косе красиво. Музыка, «Ягода малинка», конкурс какой-то… И такой хорошо поставленным голосом «И мы поздравляем нашего героя, победителя конкурса, и он поедет в Cirque du Soleil».
А у меня за девять часов до этого передовая и совсем другие герои. Я никого не хочу осуждать – это просто реалии. Я человек взрослый, иногда представляю – пацан, который из зоны боевых действий, мобилизованный, возвращается домой, видит с утра такую картину и он думает: а что я делаю там, а зачем я там?
Григорий Азаренок:
И вы правильно сказали, что не осуждаете, потому что здесь такой вопрос: можем ли мы осуждать, когда до этого везде готовили потребителя? Это было сказано: готовили человека для кайфовой жизни, готовили человека для путешествий в Европу, для вхождения в мировую цивилизацию. Какие претензии?
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Владимир Соловьев:
Я даже больше скажу. Может быть, ребята на фронте, чтобы здесь была нормальная жизнь. У нее просто свои формы странные. Конечно, это неприятно, потому что эту нормальную жизнь еще надо заслужить, выстроить. И категория нормальности вообще о чем и какая? Это тоже очень сложно. А что есть нормально? Вы очень точно говорите: 30 лет нам объясняли, что нормальный – это совсем другое.
Ведь кто сейчас воюет на фронте? Это же последние поколения советских людей. Я у пацанов молодых вижу «СССР». Спрашиваю: ты очевидно рожден не в СССР, ты моложе. Он говорит: да, не рожден, но уважаю и чту.
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