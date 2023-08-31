Какие люди сейчас воюют на фронте? Рассказал Владимир Соловьёв, который лично был на передовой

Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку. Григорий Азаренок, СТВ:

Это очень мощные слова «с нами Бог», действительно, мы направили на стороне, но мы видим, простите за нескромность, вас, снимающим репортажи на передовой с ребятами и так далее. Других прекрасных ребят-военкоров. Все их знают в лицо, их голос знают. Звучит ли «Вставай, страна огромная»?

Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):

Рано. Придет время – зазвучит, так как «Вставай, страна огромная» не звучала во время финской кампании, не звучала во время событий на Дальнем Востоке, Халхин-Голе. Время придет, пока просто рано, оно обязательно придет, хотя для кого-то этот набат уже звучит. То, как работает ВПК, как пацаны воюют. Я тут отъехал недалеко, в Калининград. Я ни одного плохого слова не хочу сказать, но ребята отдыхают на косе красиво. Музыка, «Ягода малинка», конкурс какой-то… И такой хорошо поставленным голосом «И мы поздравляем нашего героя, победителя конкурса, и он поедет в Cirque du Soleil». А у меня за девять часов до этого передовая и совсем другие герои. Я никого не хочу осуждать – это просто реалии. Я человек взрослый, иногда представляю – пацан, который из зоны боевых действий, мобилизованный, возвращается домой, видит с утра такую картину и он думает: а что я делаю там, а зачем я там?

Григорий Азаренок:

И вы правильно сказали, что не осуждаете, потому что здесь такой вопрос: можем ли мы осуждать, когда до этого везде готовили потребителя? Это было сказано: готовили человека для кайфовой жизни, готовили человека для путешествий в Европу, для вхождения в мировую цивилизацию. Какие претензии? Соловьев: «Лукашенко победил с автоматом в руках». В чем исторический феномен Президента? Читайте далее.