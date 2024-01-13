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Технологии цветных революций: как противостоять методичке Шарпа? Анонс «САСС уполномочен заявить»

13 января 2024 14:58
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О технологии проведения цветных революций, о методах противодействия данным процессам. К чему приводят на первый взгляд безобидные лозунги и идеи? Эти и другие темы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить».

Смотрите в воскресенье, 14 января, на телеканале «РТР-Беларусь» в 22:00.

Технологии цветных революций: как противостоять методичке Шарпа? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, СТВ:
Технологии цветных революций. Как противостоять модернизированной методичке Шарпа?

Технологии цветных революций: как противостоять методичке Шарпа? Анонс «САСС уполномочен заявить»-3

Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия):
Ни одна цветная революция не закончилась счастьем и процветанием для народа, страны, в которой она произошла.

Технологии цветных революций: как противостоять методичке Шарпа? Анонс «САСС уполномочен заявить»-5

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Мы рассматриваем именно только с точки зрения вмешательства в наши внутренние дела со стороны соответствующих западных стран.

Технологии цветных революций: как противостоять методичке Шарпа? Анонс «САСС уполномочен заявить»-8

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:
Протестные движения готовит сетевая структура, когда эти активисты заранее готовятся за рубежом и затем возвращаются в крупные города на оседания и ждут момента, создавая при этом спящие ячейки.

Технологии цветных революций: как противостоять методичке Шарпа? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Дмитрий Василец, глава запрещенной украинской партии «Держава»:
Классическая технология переворота в Беларуси провалилась. И сейчас мы видим, что страны НАТО готовятся именно к военному сценарию.

Лукашенко: бедного этого Трампа гоняют как собаку по Америке с одного суда в другой – вот вам демократия.

Технологии цветных революций: как противостоять методичке Шарпа? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Павел Фельдман:
Первое – отсекать каналы западного финансирования у НКО, которые раскачивают ситуацию в обществе. Второе – резать их средства массовой информации, каналы коммуникации. Третье – власть не должна оставаться голой в ситуации нестабильности. У любого демократически избранного лидера есть группа поддержки.

Андрей Богодель:
Появляется настоящая сила, способная этот монополярный мир преобразовать в нечто другое.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь» – в воскресенье, 14 января, в 22:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Андрей Богодель # Павел Фельдман # Андрей Манойло # Дмитрий Василец # Александр Лукашенко

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