Технологии цветных революций: как противостоять методичке Шарпа? Анонс «САСС уполномочен заявить»

О технологии проведения цветных революций, о методах противодействия данным процессам. К чему приводят на первый взгляд безобидные лозунги и идеи? Эти и другие темы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить». Смотрите в воскресенье, 14 января, на телеканале «РТР-Беларусь» в 22:00.

Надежда Сасс, СТВ:

Технологии цветных революций. Как противостоять модернизированной методичке Шарпа?

Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия):

Ни одна цветная революция не закончилась счастьем и процветанием для народа, страны, в которой она произошла.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Мы рассматриваем именно только с точки зрения вмешательства в наши внутренние дела со стороны соответствующих западных стран.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:

Протестные движения готовит сетевая структура, когда эти активисты заранее готовятся за рубежом и затем возвращаются в крупные города на оседания и ждут момента, создавая при этом спящие ячейки.

Дмитрий Василец, глава запрещенной украинской партии «Держава»:

Классическая технология переворота в Беларуси провалилась. И сейчас мы видим, что страны НАТО готовятся именно к военному сценарию.

Лукашенко: бедного этого Трампа гоняют как собаку по Америке с одного суда в другой – вот вам демократия.

Павел Фельдман:

Первое – отсекать каналы западного финансирования у НКО, которые раскачивают ситуацию в обществе. Второе – резать их средства массовой информации, каналы коммуникации. Третье – власть не должна оставаться голой в ситуации нестабильности. У любого демократически избранного лидера есть группа поддержки.