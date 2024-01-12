Дзермант объяснил, почему Чехия стала форпостом русофобии

Алексей Дзермант, политолог:

Я объясню. Дело в том, что англосаксы, вернее, их элиты внимательно изучают историю. Они прекрасно знают, что Чехия была в Европе, под немцами одним из центров возрождения славизма и панславизма. Там эти идеи возникли, проникали, объединялись с идеями соответствующими в России, в Польше, в Сербии. На том этапе, когда эти западные элиты почувствовали власть над территорией славянских стран, будь то Польша или Чехия, они там проводят эксперименты. Мол, раз у вас в истории был этот ген роста, жизни славянского рода, мы будем бить в самое сердце, чтобы искоренить эти ростки жизни, ростки каких-то идей.

Западники, все, кто ненавидит славянский род, реализуют некую специальную программу. Из поляков, действительно, это наши люди во многом по менталитету, но нужно перекрутить это сознание, насадить какую-то иезуитскую идею, русофобию, превосходство шляхетское, сделать из них врагов восточных славян, а сейчас и врагов самим себе. Посмотрите, что происходит внутри Польши. Это возвращение самых мерзких времен Речи Посполитой, борьбы всех со всеми, которая в итоге приведет их к краху. К сожалению, они это же совершают в славянских и православных странах.