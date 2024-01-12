Лукашенко: «Мы идём по тонкому льду. Неосторожный шаг – и мы можем утонуть, опрокинуть государство»

В мире очень неспокойно, но нужно сделать все, чтобы на душе у белорусов было светло и уютно. Об этом заявил Александр Лукашенко во время приема по случаю старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В мире очень неспокойно, но нужно сделать все, чтобы на душе у белорусов было светло и уютно. Об этом заявил Александр Лукашенко во время приема по случаю старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Весь прошлый год белорусы шли к миру и созиданию, укрепляли единство, государственные и ценностные основы общества. В 2024-м также важно сохранить мир и спокойствие.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мир накануне грандиознейших событий. Мы сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно тому, что мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг – и мы можем утонуть, опрокинуть государство. Поэтому этот год будет очень сложным. По всем своим событиям очень шумным должен быть. Но мы должны сделать все, чтобы он был тихим и спокойным. Факты свидетельствуют о том, что в мире неспокойно, то ли еще будет. Никто из сильных мира сего, особенно американцы, не хотят этой многополярности. Они хотят рулить во всем мире, как это было после распада Советского Союза. Украина, Ближний Восток, сегодня уже граница Индийского и Атлантического океана, хуситы и прочие. Идут показательные бомбардировки только ради того, что предстоящие выборы в Америке и надо показать свой «героизм», «какой я крутой». Боюсь, что эта дуга продолжится через Индийский океан до Тайваня. Может вспыхнуть вся планета. Этого допустить нельзя. Подумайте над тем, что я сказал.
Но наша задача одна – мир и покой в нашем государстве. Еще 25-й раз повторю, Роман Александрович [Головченко, премьер-министр Беларуси – прим. ред.]: будет экономика – будет мир, будет и покой. Естественно, от вас, от правительства, да и от всех нас это во многом зависит. То, что мы должны сделать, и то, что мы сделали, – естественно, за всем этим стоит личный вклад каждого из присутствующих.
В наступившем году намеченное белорусами обязательно сбудется, если искренне желать процветания и развития своей стране.
Лукашенко: «В мире очень неспокойно, но мы должны сделать все, чтобы на душе у белорусов было светло»