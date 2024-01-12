Лукашенко: «Мы идём по тонкому льду. Неосторожный шаг – и мы можем утонуть, опрокинуть государство»

В мире очень неспокойно, но нужно сделать все, чтобы на душе у белорусов было светло и уютно. Об этом заявил Александр Лукашенко во время приема по случаю старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весь прошлый год белорусы шли к миру и созиданию, укрепляли единство, государственные и ценностные основы общества. В 2024-м также важно сохранить мир и спокойствие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мир накануне грандиознейших событий. Мы сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно тому, что мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг – и мы можем утонуть, опрокинуть государство. Поэтому этот год будет очень сложным. По всем своим событиям очень шумным должен быть. Но мы должны сделать все, чтобы он был тихим и спокойным. Факты свидетельствуют о том, что в мире неспокойно, то ли еще будет. Никто из сильных мира сего, особенно американцы, не хотят этой многополярности. Они хотят рулить во всем мире, как это было после распада Советского Союза. Украина, Ближний Восток, сегодня уже граница Индийского и Атлантического океана, хуситы и прочие. Идут показательные бомбардировки только ради того, что предстоящие выборы в Америке и надо показать свой «героизм», «какой я крутой». Боюсь, что эта дуга продолжится через Индийский океан до Тайваня. Может вспыхнуть вся планета. Этого допустить нельзя. Подумайте над тем, что я сказал.