РПТС выдвинула кандидатов в депутаты Палаты представителей

В Беларуси продолжается выдвижение кандидатов в депутаты. 10 января своих претендентов на кресла в Палате представителей Национального собрания представила Республиканская партия труда и справедливости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси продолжается выдвижение кандидатов в депутаты. 10 января своих претендентов на кресла в Палате представителей Национального собрания представила Республиканская партия труда и справедливости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выдвижение народных избранников – единственный вопрос, вынесенный на повестку съезда политического объединения, который состоялся в Минске. В числе тех, кто может получить депутатский портфель, больше двух десятков человек. Это представители всех регионов страны. Все они прошли большой профессиональный путь, готовы и в дальнейшем работать на благо нашей страны.
Главное требование к будущим народным избранникам – профессионализм и ответственность. Всего сегодня в Республиканской партии труда и справедливости насчитывается свыше 7 000 человек. Это люди различных профессий: учителя, медики, работники промышленного, строительного комплексов и не только.
Александр Хижняк, председатель Республиканской партии труда и справедливости:
С момента перерегистрации мы всегда заявляли о том, что в наших рядах и нашими кандидатами должны быть люди успешные, активные, которые понимают проблемы нашего общества, понимают задачи, которые стоят перед нашим государством, те вызовы и угрозы, которые влияют на деятельность государственных органов, гражданского общества. Поэтому наши кандидаты – это успешные, известные в регионах люди.
Важный этап электоральной кампании – выдвижение кандидатов в депутаты – продлится до 15 января. В политической гонке участвуют как партии и трудовые коллективы, так и граждане. С 31 января начнется предвыборная агитация.