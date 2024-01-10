РПТС выдвинула кандидатов в депутаты Палаты представителей

В Беларуси продолжается выдвижение кандидатов в депутаты. 10 января своих претендентов на кресла в Палате представителей Национального собрания представила Республиканская партия труда и справедливости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выдвижение народных избранников – единственный вопрос, вынесенный на повестку съезда политического объединения, который состоялся в Минске. В числе тех, кто может получить депутатский портфель, больше двух десятков человек. Это представители всех регионов страны. Все они прошли большой профессиональный путь, готовы и в дальнейшем работать на благо нашей страны.

Главное требование к будущим народным избранникам – профессионализм и ответственность. Всего сегодня в Республиканской партии труда и справедливости насчитывается свыше 7 000 человек. Это люди различных профессий: учителя, медики, работники промышленного, строительного комплексов и не только.