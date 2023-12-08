Талай: добрые процессы взаимодействия Беларуси и Китая очень бьют по психике недругов за границей

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:

Он очень достойный лидер, работает в интересах своего государства, спокойно, последовательно, в том числе поддерживает своих союзников. Здесь и Беларусь, мы братья. Об этом говорит и лидер Китая, и Александр Григорьевич. Дальше – больше.

Все наши добрые интеграционные процессы взаимодействия по всем фронтам очень бьет по психике наших недругов за границей. Им нужен раздрай, чтобы здесь была изоляция. Про Россию с 2014 года говорят, а ничего не получается, Владимира Владимировича встречают как государя. Конечно же, это их «подбрасывает», но это уже данность.

Такие структуры сегодня работают, чтобы цивилизацию на планете Земля сохранить. Киссинджер умер. Он коварный враг. Но он был хотя бы более-менее адекватный, понимал, что и они сдохнут. Они не понимают решимости России, не понимают, что мы готовы ко всему.

Они думают, что ельциновская банда, все эти олигархи, которые увозили все за границу, готовые отдать Россию, в ноги положить Западу, этим шакалам. Они думают, что, как и прежде, в России сильна 5-я колонна и те, кому следует принимать стратегические решения, не смогут этого сделать. Смогут! Сделают! Там такие люди сидят… Они будут работать до конца, до победы.

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