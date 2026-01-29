Работа с молодым поколением и подготовка новых лидеров – «Белая Русь» определила задачи на 2026 год

Активизация работы с молодежью, информационное просвещение общества, развитие грантовых проектов и поддержка перспективных инициатив. Такие задачи на 2026 год поставлены перед общественным объединением «Белая Русь». Сегодня, 29 января, в Минске прошло расширенное заседание Республиканского совета этой организации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из приоритетов 2026-го – работа с молодым поколением и подготовка новых лидеров. Только за 2025 год ряды «Белой Руси» пополнили почти две тысячи молодых специалистов. 28 из них уже проходят обучение в Академии управления при Президенте, а 35 – включены в перспективные списки будущих управленцев.

Андрей Басак, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Большое внимание мы уделяем работе именно с кадрами, именно качественному наполнению нашей работы не только с молодыми, а со всеми категориями наших работников, наших активистов. Этому первостепенное внимание уделяется. Большое внимание мы уделяем работе с молодежью. Именно молодежь будет приходить на смену. Именно от этого зависит и от того, как будет развиваться и двигаться вперед в дальнейшем наша организация.

Еще одна важная задача – информационная работа с населением. В условиях геополитической нестабильности уметь отличить правду от фейка важно как никогда. «Белая Русь» планирует организовывать специальные экспертные группы. Их участники будут выезжать в трудовые коллективы и регионы, чтобы лично отвечать на вопросы людей, разъяснять государственные решения и помогать разбираться в сложных политических темах.