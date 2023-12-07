«Не разглядел уродливую сыпь – предтечу украинского безумия». Поэтесса Анна Ревякина рассказала о Майдане 2014 года

Григорий Азаренок, СТВ: Были стихи. Стихи – не знаю, согласитесь ли вы назвать ее коллегой – Анастасия Дмитрук, которая сказала: «Никогда мы не будем братьями! Ни по Родине, ни по матери». И вот дальше она обосновывает: «Духа нет у вас быть свободными – нам не стать даже с вами сводными». И так далее. Вот это какая-то такая детская, злобно-детская обида на русских, на Россию. Ненависть. Вот реально такая инфантильная. Это было в душе Украины – тот Майдан Украины?

Анна Ревякина, поэтесса, член Союза писателей России и Союза писателей ДНР:

Мне сложно говорить, что было в душе Украины, потому что я наблюдала за Майданом исключительно из Донецка. И из Донецка Майдан выглядел поначалу (я говорю исключительно о своем впечатлении) не представляющим... 21-го числа, когда начали только собираться люди на самой площади Независимости, Майдане Незалежності, из Донецка это выглядело просто как очередная киевская история, потому что 2004 год был ознаменован первым Майданом. Если помните, там были лозунги: «Пора!» Это была такая оранжевая история. И, собственно, тогда, в ноябре, все это не казалось… Я написала тогда текст. Он вошел в книгу, которая совсем недавно была издана, «Мы здесь живьем», датирована 2013 годом. И там в конце есть строчка, вернее, две строчки: «Не разглядел уродливую сыпь – предтечу украинского безумия». Понятное дело, что с 2013 года я ни в коем случае не могла предположить, что спустя 10 лет мы все еще будем расхлебывать эту историю, которая началась ровно 10 лет назад.

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