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Роман Головченко встретился с президентом Вьетнама

08 декабря 2023 13:36
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Усиление торгово-экономического сотрудничества и развитие промышленной кооперации. Беларусь наращивает свое присутствие на рынках Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко встретился с президентом Вьетнама-1

Сегодня, 8 декабря, в Ханое обсуждаются вопросы взаимодействия с Вьетнамом. Там работает правительственная делегация нашей страны. В графике визита переговоры премьер-министров двух государств, также Роман Головченко встретился с президентом Вьетнама.

Роман Головченко встретился с президентом Вьетнама-4

Фам Минь Чинь, премьер-министр Вьетнама:
Наш приоритет – развивать отношения с вашей страной. Думаю, что белорусская делегация во время визита уже почувствовала наше теплое отношение: и страны, и компартии. Для нас Беларусь – верный друг, мы продолжим традиционно дружественные отношения и традиционно хорошее сотрудничество наших стран. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить правительство и народ Беларуси за то, что вы нам подарили медицинское оборудования в конце 2021 года. Вы помогли нам тогда, когда мы очень нуждались.

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# Беларусь-Вьетнам # Фотофакт

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