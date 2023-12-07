Анна Ревякина, поэтесса, член Союза писателей России и Союза писателей ДНР:

22 числа, когда признали республики, для меня это была такая тактическая радость. В каком формате признали республики? Потому что по Конституции республик границы республик проходят по границам старых украинских областей – Донецкая и Луганская области. То есть если в таком виде Россия признает республики, то, соответственно, как выйти на границы республик? Такие вопросы начинают появляться тут же. Но тактическая радость от признания… Потому что я знаю, что очень многие люди боролись за то, чтобы республики были признаны. Очень многие люди отдали за это жизни, многие не дожили. Тактическая радость присутствовала, но стратегически я пыталась у себя в голове прокрутить некий сценарий, что же будет дальше.

Потом Пушилин делает заявление. Я его до сих пор помню, когда он отвечал на вопрос: в каких границах признаются республики – в существующих ли или в границах областей по Конституции? Я уже не помню точно, как он ответил, но точно знаю, что хорошо было бы, если бы те части украинской армии сложили оружие.

24-го началась специальная военная операция. У меня даже текст есть по поводу паспорта. Это верлибр неконтролируемый, размашистый, на весь лист, где я рассказываю о том, что в 2020 году, когда я получила паспорт и меня произвели в рядовые этой бескрайней страны – от Калининграда до Владивостока – я получила этот паспорт и заплакала. И я спросила у собственного паспорта, у паспорта моей страны: а как же то самое правило, что сильный должен защищать слабых? Это такое большое правило. Но это еще и большой русский нарратив – русскому человеку необходима справедливость. Это важная история.

И вот 24 февраля, когда мне позвонили мои знакомые, сказали, что началась война, я лично не читала новости, и вот на эту конкретную фразу моих знакомых я отреагировала своей фразой: «В смысле, как началась война? Ребята, война идет с 2014 года». Новостью для меня будет, только если война закончится. Вот это будет новость.

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