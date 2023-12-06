«Если змагаров собрать вместе – всегда получается ругань». Азарёнок и Терех обсуждают сходку беглых в Киеве

Григорий Азаренок, СТВ:

Какие нафиг киберпартизаны? Киберпетуханы им больше подходит. Кстати, из нового для меня что, например, мать Юлианы Шеметовец работает в Минске как ни в чем не бывало.

Юрий Терех, публицист:

Родители за детей не отвечают. Мы же не змагары.

Григорий Азаренок:

Ну как не отвечают? Они воспитывали, они должны отвечать. Пускай расскажет, как такую дрянь вырастила.

Юрий Терех:

До 18 воспитывали. А потом... Мы не змагары, у нас все по закону.

Григорий Азаренок:

Тоже верно.

Юрий Терех:

По этой сходке я хочу сказать две вещи. Во-первых, хочу сделать мое небольшое людоедское пророчество. У меня они обычно верные. Так вот, змагары: все, кто там был, вас скоро ждет очень много волнений, душевных терзаний и все у вас будет очень плохо. Это во-первых. Во-вторых, по такому интересному случаю эфир у нас сегодня с матом, и меня уважаемые люди всем присутствующим попросили передать слово «х**» и два раза моргнуть левым глазом. Кому надо, я думаю, поймет.

Григорий Азаренок:

Что значит вся эта сходка? Ну, понятно, что Светка и свекловидные туда не поехали. Во-первых, там половина вот этих вот нацистов давно хотят их на штык посадить. А второе...

Юрий Терех:

Змагары договориться не способны. Если их собирать вместе, всегда получается ругань. Они всегда переругаются. И вот наглядный пример: переругались даже там, где собирали отборных, где все контролировали украинские спецслужбы, там все равно получилась глобальная здрада. Все равно ничего не подписали. Все переругались, все переплевались и ругаются уже четвертый день. Чего еще от этого всего ждать?

А для чего это делается? Украина откровенно пытается перетянуть к себе беглый политикум и держать его под своим крылом. Потому что Литва откровенно поняла, что не вытягивает, плюнула и избавляется от них. Польша тоже как-то сдает. Вот остается Украина, вот они и создают такие структуры. И понятно, что это все никакая не политическая воля беглых. Это все украинские спецслужбы делают от и до. И все это будет контролироваться, каждый «чих и пук» у этих змагаров. Вот так они борются за свою страну, продавая чужому.

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