Астрономы нашли похожую на Землю планету в 146 световых годах

Ученые из Австралии, США, Великобритании и Дании объявили об открытии планеты HD 137010 b, расположенной в 146 световых годах от Земли. Об этом пишет РИА Новости

Ее радиус всего на 6% больше земного, и она обращается вокруг своей звезды за 355 дней.

Согласно расчетам, вероятность нахождения планеты в обитаемой зоне составляет около 50%.

Однако температура ее поверхности может быть ниже -70°C из-за слабого излучения звезды. Если статус экзопланеты будет подтвержден, HD 137010 b станет одним из ближайших к Земле объектов с параметрами, аналогичными параметрам Земли и Марса.

Фото: NASA