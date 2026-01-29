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Астрономы нашли похожую на Землю планету в 146 световых годах

29 января 2026 13:33
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Астрономы нашли похожую на Землю планету в 146 световых годах-0

Ученые из Австралии, США, Великобритании и Дании объявили об открытии планеты HD 137010 b, расположенной в 146 световых годах от Земли. Об этом пишет РИА Новости

Ее радиус всего на 6% больше земного, и она обращается вокруг своей звезды за 355 дней.

Согласно расчетам, вероятность нахождения планеты в обитаемой зоне составляет около 50%.

Однако температура ее поверхности может быть ниже -70°C из-за слабого излучения звезды. Если статус экзопланеты будет подтвержден, HD 137010 b станет одним из ближайших к Земле объектов с параметрами, аналогичными параметрам Земли и Марса.

Фото: NASA

# Наука # Космос

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