Пригласил искупаться в море. В Сочи проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина

Новости Беларуси. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в эти минуты в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания президентов Беларуси и России – вопросы экономического сотрудничества и реализация совместных проектов в различных сферах. В разговоре лидеры также затронули тему внешнего давления. Обсудили, в частности, ситуацию с авиасанкциями в отношении нашей страны и очевидность двойных стандартов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Помните период прошлого года, когда, наверное, больше России никто не спасал своих людей, вывозя с курортов. Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Да. Александр Лукашенко:

И даже из Индии нам помогали, человек 200 вывезли белорусов. Где-то мы попутно вывозили россиян, «Белавиа» наша. Тогда же все закрылось. Один аэропорт минский работал, и вы вывозили своих людей. Они все закрыли. Попросили они нашу компанию. И наша компания вывезла тысячи и тысячи человек: шведов, немцев, поляков, литовцев (у них вообще наглухо было закрыто), американцев. Тысячи вывозили в Минск, поскольку аэропорт был открыт единственный, а потом американцы у нас забирали, либо мы им туда отвозили. Не представляете, как они были в конце прошлого года – в начале этого нам благодарны, коллективу «Белавиа», за вывезенных людей, спасенных.

Этот случай с самолетом, к которому «Белавиа», Владимир Владимирович, не имеет никакого отношения. Какое «Белавиа» компания имеет к этому отношение? Там самолетов «Белавиа» не было, базируется в аэропорту, там и вы летаете (ваши самолеты), и другие. Чужой самолет. Упрекают военных, что мы его там посадили. «Белавиа» при чем? Замочили на всю катушку. И если бы не вы – в этот период, я смотрю, Москва отказывает: летите вокруг Беларуси – не принимают самолеты в Москве. Сразу почувствовали. Но за что наказали трудовой коллектив «Белавиа»? За то, что они в COVID их вывозили тысячами. Вот их лицо.