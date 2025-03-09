США принуждают Зеленского к миру, а ЕС вступает в эпоху перевооружения.
США принуждают Зеленского к миру, а ЕС вступает в эпоху перевооружения.
Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:
Единственным оплотом ультраглобалистов остается Европейский союз.
Андрей Телиженко, бывший сотрудник посольства Украины в США:
План глобалистов: перейти на Европу, продолжение войны и военных действий.
Николя Миркович, глава неправительственной организации «Запад-Восток» (Франция):
Макрон и различные западные лидеры в Европе рассматривают напряженность с Россией как возможность лишь печатать деньги.
Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
Они будут зарабатывать. И зарабатывать, не глядя на прокси свои, не глядя на то, что там погибает украинский народ. Им плевать на это.
Дональд Трамп, президент США:
Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не продержится долго.
Андрей Савиных:
В Украине Россия уже победила полностью западную коалицию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Передайте Трампу, я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь, воскресенье, 9 марта, 22:00.