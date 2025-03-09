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США принуждают Украину к миру, ЕС вступает в эпоху перевооружения. Анонс «САСС уполномочен заявить»

09 марта 2025 12:41
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США принуждают Зеленского к миру, а ЕС вступает в эпоху перевооружения.

США принуждают Украину к миру, ЕС вступает в эпоху перевооружения. Анонс «САСС уполномочен заявить»-2

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:
Единственным оплотом ультраглобалистов остается Европейский союз.

США принуждают Украину к миру, ЕС вступает в эпоху перевооружения. Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Андрей Телиженко, бывший сотрудник посольства Украины в США:
План глобалистов: перейти на Европу, продолжение войны и военных действий.

США принуждают Украину к миру, ЕС вступает в эпоху перевооружения. Анонс «САСС уполномочен заявить»-6

Николя Миркович, глава неправительственной организации «Запад-Восток» (Франция):
Макрон и различные западные лидеры в Европе рассматривают напряженность с Россией как возможность лишь печатать деньги.

США принуждают Украину к миру, ЕС вступает в эпоху перевооружения. Анонс «САСС уполномочен заявить»-8

Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
Они будут зарабатывать. И зарабатывать, не глядя на прокси свои, не глядя на то, что там погибает украинский народ. Им плевать на это.

США принуждают Украину к миру, ЕС вступает в эпоху перевооружения. Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Дональд Трамп, президент США:
Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не продержится долго.

Андрей Савиных:
В Украине Россия уже победила полностью западную коалицию.

США принуждают Украину к миру, ЕС вступает в эпоху перевооружения. Анонс «САСС уполномочен заявить»-12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Передайте Трампу, я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь, воскресенье, 9 марта, 22:00.

# Александр Лукашенко # Дональд Трамп # Андрей Савиных # Андрей Телиженко # Владимир Ераносян # Никола Миркович # Международная политика

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