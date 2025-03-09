США принуждают Зеленского к миру, а ЕС вступает в эпоху перевооружения.

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:

Единственным оплотом ультраглобалистов остается Европейский союз.

Андрей Телиженко, бывший сотрудник посольства Украины в США:

План глобалистов: перейти на Европу, продолжение войны и военных действий.

Николя Миркович, глава неправительственной организации «Запад-Восток» (Франция):

Макрон и различные западные лидеры в Европе рассматривают напряженность с Россией как возможность лишь печатать деньги.

Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Они будут зарабатывать. И зарабатывать, не глядя на прокси свои, не глядя на то, что там погибает украинский народ. Им плевать на это.

Дональд Трамп, президент США:

Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не продержится долго. Андрей Савиных:

В Украине Россия уже победила полностью западную коалицию.