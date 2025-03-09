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Премьер-министр Венгрии выступил против помощи Евросоюза в увеличении украинской армии

09 марта 2025 10:38
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против помощи Европы в увеличении численности ВСУ до миллиона человек, а так же поспешного вступления Украины в Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Венгрии выступил против помощи Евросоюза в увеличении украинской армии-2

Политик отметил, что Киев не собирается прекращать военные действия. И Украина хочет просто перевооружить миллионную армию руками Брюсселя. Орбан также заявил, что планы по ускоренному вступлению Украины в ЕС, к чему ни одна из сторон не готова, приведут к краху европейской экономики. Напомним, что на саммите ЕС Венгрия отказалась поддержать общее заявление по Украине, в котором подтверждается готовность европейских стран к дальнейшей поддержке конфликта.

# Виктор Орбан # Украина # Международная политика

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