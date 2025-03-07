Прямой эфир

Был расчет его завалить – политолог пояснил, смог ли Трамп договориться с deep state

07 марта 2025 18:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Азаренок.Напрямую» на «Соловьев.LIVE». В гостях политолог Андрей Лазуткин.

Был расчет его завалить – политолог пояснил, смог ли Трамп договориться с deep state-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Кто-то говорил, что Трамп, приходя к власти, грубо говоря, с этим deep state то ли договорился, то ли deep state понимала, что Трампа уже не остановить, и чуть-чуть попятилась назад. Но будет его контрнаступ, грубо говоря, и они начнут мочить эту команду Трампа. Не знаю, уже физически или нет, но будет ли второй раунд вот этой борьбы?

Андрей Лазуткин, политолог:
Вот попали в ухо. Это вы считаете, договорились или нет? Мне кажется, что был расчет его все-таки завалить, потому что как строили кампанию демократы, меня удивляет, потому что они как будто рассчитывали, что можно выставить абсолютно слабого Байдена, потом поменять на переправе на Харрис, которая тоже ничем не блещет. А демократы – умнейшие люди, Григорий, это люди, которые нам создали столько проблем. То есть там у них во внешней политике какие-то гении работают. Я не знаю, там этот Салливан – это такой, знаете, демон современности какой-то, Макиавелли. Они очень много сделали хороших ходов: хороших для себя, плохих для России, для нас. И вы не смогли выиграть эти выборы. Вы там что? Здесь вы умные, а здесь вы тупые. Или вы рассчитывали все-таки, что пуля пройдет в черепную коробку или в кого-то попадет и бьет другого человека?

# Андрей Лазуткин # Григорий Азаренок # США # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп рассматривает отказ США от обязательной защиты союзников по НАТО
06 марта 2025 19:53

Трамп рассматривает отказ США от обязательной защиты союзников по НАТО

Зарубежные лидеры продолжают поздравлять Лукашенко с победой на выборах
06 марта 2025 18:00

Зарубежные лидеры продолжают поздравлять Лукашенко с победой на выборах

Муковозчик: грядущие выборы в Польше на самом деле не дадут народу никакого выбора
06 марта 2025 17:45

Муковозчик: грядущие выборы в Польше на самом деле не дадут народу никакого выбора