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Трамп рассматривает отказ США от обязательной защиты союзников по НАТО

06 марта 2025 19:53
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Европе пора поспешить оплатить свою безопасность. В США планируют пересмотреть обязательства по защите союзников, которые не выполняют требования по уровню оборонных расходов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп рассматривает отказ США от обязательной защиты союзников по НАТО-2

Согласно предложенному подходу – Соединенные Штаты могут не оказывать военную поддержку странам НАТО, если их траты на оборону не достигают установленного процента от ВВП. Это может означать отход Вашингтона от пятой статьи устава Альянса о коллективной обороне. Помимо этого, глава Белого дома рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия в Европе и перераспределения войск в страны, соответствующие требованиям по финансированию обороны. Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении добиться того, чтобы государства-члены НАТО в Европе увеличили расходы на оборону до 5 % ВВП.

# Международная политика # Дональд Трамп # НАТО

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