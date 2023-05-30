«Специалист должен быть оперативником». Как подготовить бойцов информационного фронта?

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации: Если речь идет о специалистах по противодействию информационной операции и специалистов по проведению активных мероприятий на этих каналах, то в основе их подготовки должна быть оперативная подготовка. То есть та подготовка, которая дается сегодня в специальных закрытых военных учебных заведениях, потому что современные информационные операции на 80 % – это совокупность трех видов методов. Это методы оперативной агентурной работы классические, которые не изменились за последние лет 50, это методы оперативно-разыскной деятельности и оперативно-технические методы. И только 15 % приходится на современные информационные технологии воздействия на сознание и подсознание человека, управление массовым сознанием и поведением. И на каналы доведения этого информационного воздействия. В этом отношении специалист должен быть оперативником, он должен быть не блогером, не артистом разговорного жанра, он должен быть специалистом, прекрасно знающим оперативную работу. Соответственно, он должен знать все формы и методы современные, которые применяются.

Надежда Сасс:

Объясню, почему мы говорим уже о других формах общения со зрителем, с аудиторией, с обществом, потому как наглядно на этой схеме понятно, как работают западные структуры. Вот такая иерархия. Вот насколько это серьезно, какое количество спецслужб задействованы, как это все структурируется. Если мы и встречаемся с какими-то манипуляционными вещами на информационном фронте, мы должны понимать, кто это курирует, какое количество людей, не просто журналистов, общественных деятелей, людей, которые были раньше связаны с журналистикой или с медиа.

Андрей Манойло:

Эта схема интересна тем, когда это все выстроено в виде некой иерархической структуры, что здесь показано место украинских ЦИПсО, потому что ЦИПсО мы видим в качестве витрины всего того, что они проводят. Операции по дезинформации, психологические операции разного рода, идеологические диверсии. Кто сделал? ЦИПсО. Схема показывает место этих ЦИПсО. И те операции, которые под видом ЦИПсО или сотрудники ЦИПсО проводят, это не украинские операции, это не их изобретение. Это операции американские, потому что ЦИПсО построены американцами и отчасти британцами, которые сильно американцам в этом уступают. Они встроены, интегрированы в американскую систему проведения специальных и информационных операций. Мы видим, что если на нижнем уровне действуют местные силы и под украинским флагом, что позволяет ответственность конечную на украинских коллаборационистов и неонацистов возложить, то с определенного уровня украинские офицеры исчезают, появляются американские офицеры, специалисты. Поэтому когда мы сталкиваемся с операциями, которые проводятся под украинским флагом, это чаще всего не украинская операция, а американская. А это серьезный противник. И к нему надо относиться самым серьезным образом.

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