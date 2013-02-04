Ситуация с правами человека в Западной Европе и США стремительно ухудшается

Ситуация с правами человека в государствах Западной Европы и США, на фоне экономических трудностей региона в последнее время, стремительно ухудшается. Действия полиции находящихся в кризисе европейских стран критикуют европейские социологи и экономисты. Деятельность спецслужб США и Великобритании – повод для негативных оценок сразу ряда международных организаций. Свой отчет представили 4 февраля и дипломаты нашей страны.

Тема ухудшения ситуации с правами человека в странах Западной Европы и США на фоне кризисных экономических явлений в регионе в последнее время затрагивается многими. Не проходит и дня, чтобы из Греции, Испании или даже из Польши и Бельгии не приходили данные о применении силы против участников новых протестов.

Те же США не раз раскритикованы за применение пыток в тюрьмах даже на уровне ООН. Свое видение проблем в западных государствах озвучили 4 февраля и дипломаты Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

В мире нет и не может быть государств-эталонов в данной области. Защита прав человека – это постоянно развивающийся процесс, который требует от национальных государств постоянных усилий в контексте и с учетом политического, социального, культурного развития этих государств.

Особую и исключительную опасность, по мнению экспертов, представляет то, что нарушения прав человека на Западе ведут к дальнейшей радикализации ситуации, что снова и снова неминуемо приводит к витку «гонки нарушений».

Алексей Беляев, политолог:

Правительства западных стран могут пойти на самые жестокие меры. Как результат – очень большие проблемы с пропагандируемыми постулируемыми сегодня лозунгами демократии и свободы на Западе есть.

Отчетливо эффект виден на примере Норвегии, статус которой в сфере соблюдения прав человека ООН снизила в декабре. Королевство упрекают в попрании прав мигрантов. Причем ухудшение произошло уже после терактов националиста Андерса Брейвика. Да и относительно «мягкий» приговор убийце 77 человек сам стал для многих вопиющим нарушением прав его жертв на жизнь. Ведь если соотнести время заключения с количеством погибших, то ценность каждого умершего норвежца, с точки зрения властей, едва превысит 3 месяца жизни террориста и радикала.

А потому неприемлема ситуация, когда западные государства в нынешнем своем состоянии продолжают использовать правозащитную риторику для оказания неправомочного давления на другие страны. Неприемлема, но, как к следует из отчета МИД Беларуси, к сожалению, совершенно не уникальна.

Андрей Савиных, начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Страны Запада используют правозащитную тематику, как инструмент политического давления на другие государства. Своими неоправданными действиями страны Запада таким образом на деле тормозят процесс развития правозащитных институтов в других странах.