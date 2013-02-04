Беларусь тратит значительные деньги, чтобы сохранить человеку здоровье

Новости Беларуси. Государство сегодня тратит значительные деньги, чтобы сохранить человеку здоровье. Это отметил Президент, принимая с докладом министра здравоохранения Василия Жарко.

Миллиарды долларов вкладывают в оснащение отечественных клиник современным оборудованием. Расходы частично покрывает прибыль, получаемая от экспорта медуслуг. Однако существенная часть - это бюджетные деньги.

Глава государства также отметил, что далеко не все белорусы задумываются о своем здоровье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас ведь здоровье ничего не стоит. У нас люди не привыкли заботиться о своем здоровье. Мы все знаем по себе, что если бы люди выполняли рекомендации врачей и уже действовали с учетом накопившегося опыта, то болели бы в 2 раза меньше. Но у нас можно напиться, ногу сломать и потом государство за счет людей других лечит. У нас можно в связи с курением, можно получить значительный ущерб здоровью, у нас вместо того, чтобы где-то растяжку сделать, спортом заняться, люди пьют и едят, сидя дома и так далее. Понимая ведь, что это здоровья не прибавляет, а наоборот отнимает. И, конечно, не дураки на Западе, когда заставили все население платить за свое здоровье.

Конечно, мы к этому не готовы, чтобы потребовать от населения полной оплаты за содержание в больницах, за лечение и так далее. Не готовы. По мере роста заработной платы, конечно, когда-то встанет этот вопрос, но думаю, что мы и так сегодня тратим приличные деньги на то, чтобы сохранить человеку здоровье.

Мы тратим колоссальные деньги, я уже говорил, миллиарды долларов на модернизацию здравоохранения и немало в этом плане добились. Конечно, мы часть расходов покрываем за счет лечения людей из-за границы - это тоже определенный путь. Но, вопрос в том, дополнительно сегодня тратить или не тратить. Мне кажется, что мы просто не потянем дополнительные расходы. Мы людям скажем, что мы там будем проводить какие-то манипуляции, операции и прочее лечение за деньги и не сможем это обеспечить, вот это будет хуже всего. Я думаю, что нам надо закрепиться на нынешнем уровне, так как у нас сегодня есть, подчистив кое-какие там хвосты, и обеспечить качественное лечение наших людей и нормальное к ним отношение.

Поэтому надо очень аккуратно подходить к этим вещам, которые влекут за собой не миллиардные даже, а трату триллионов рублей на обеспечение этих мероприятий.

Речь шла и о возможных изменениях в сфере здравоохранения в Беларуси. Сейчас Минздрав готовит соответствующий законопроект. Нововведения затронут сразу несколько направлений. Среди них профилактика заболеваний и охрана репродуктивного здоровья. В частности, пациенту возможно придется возмещать стоимость лечения, если он нанес вред своему здоровью в состоянии опьянения.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Расширяются виды оказания медицинских услуг. Это и высокотехнологичные, и помощь на дому. Также коснулись возмещения ущерба за оказание медицинской помощи лечебным учреждением гражданами, которые нанесли себе вред здоровью в результате употребления алкоголя или наркотических или других веществ. Этот вопрос будет обсуждаться в парламенте, и необходимо выработать механизм, перечень тех состояний, при которых данные лица должны возмещать ущерб за оказание медицинской помощи.