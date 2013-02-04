Новости Беларуси. Беларусь будет углублять взаимовыгодное торгово-экономическое и инновационное сотрудничество стран СНГ. В 2013 году нашей стране перешло председательство в этой международной организации. Белорусские инициативы 4 февраля были озвучены в Минске, на мероприятии по случаю этого события.

Особое внимание в 2013 году экологическим технологиям в экономике, а также дальнейшей интеграции на постсоветском пространстве. Наша страна также намерена повысить имидж содружества на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Бунечко, постоянный полномочный представитель Украины при координационных институтах СНГ:

Беларусь в составе СНГ, как государство, довольно уникальна. Она является генератором многих интеграционных вопросов. Давайте вспомним о создании СНГ, давайте вспомним Союзное государство Беларусь-Россия и дальнейшие интеграционные формирования.

Мы будем очень внимательно следить за председательством Беларуси в СНГ. В плане изучения их опыта.

Александр Михневич, первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Экологическое сотрудничество. Это более широкое понятие. В частности, это «зеленая экономическая корзина». То есть насколько наши экономические проекты адаптированы к экологии. Это не просто дань моде, это реальная необходимость. Экономики всех стран развиваются очень активно. И за этим процессом можно забыть о главных наших ценностях: о природе, об экологии. Это требует больших определенных затрат, поэтому те программы, которые будут в СНГ разрабатываться, будут учитывать и эту составляющую. Это тоже очень важно.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Есть уже отдельные проекты, по которым идут переговоры. Это по «Могилевхимволокно». Переговоры продолжаются. Там очень большой проект, от которого, ожидаем, будет взаимная польза и для Казахстана и для Беларуси.