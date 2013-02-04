Беларусь может зарабатывать на доставке грузов через порты

Новости Беларуси. Беларусь рассматривает возможность организации морских перевозок грузов собственными силами. Эту тему сегодня обсудили на рабочей встрече у Президента. Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента Андрея Кобякова и генерального директора Белорусской калийной компании Валерия Иванова.

Разговор касался перевозки грузов морским путем. Глава государства обратил внимание на то, что наша страна переправляет десятки миллионов тонн грузов, что может приносить хорошую прибыль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы экспортоориентированная экономика, мы миллионы тонн, десятки миллионов тонн грузов перевозим. И не все мы перевозим железнодорожным, автомобильным транспортом. Наверное, половину грузов мы, ну не половину, а треть или четверть грузим в портах. Это десятки миллионов тонн. Мы здесь могли бы зарабатывать неплохие деньги, как мне кажется. Я хотел бы, чтобы мне были доложены варианты.

Были варианты от нашей калийной компании и не один, на Юрия Александровича выходили люди и предлагали создание фрахтовой компании. Не он один, у него опыта нет, это правильно, это долгий путь, если он хочет – пусть занимается. Но если ему помогут его компаньоны, крепкие, мощные, когда там были в Турции, нам предлагали варианты, где я им сказал – хорошо, конкурируйте, если вы будете конкурентоспособны на нашем рынке и предложите дешевле вариант, мы с вами будем сотрудничать. Правильный ответ? Поэтому есть варианты.

На встрече речь шла и о состоянии дел в Белорусской калийной компании, а также ситуации, складывающейся на калийном рынке. Беларусь заключила контракт на поставку миллиона тонн удобрений с Китаем. Есть реальные предложения и от индийских партнеров. Уже очевидно, что результаты работы за первый квартал будут намного лучше, чем в прошлом году.

Валерий Иванов, генеральный директор ЗАО «Белорусская калийная компания»:

Было доложено о нормализации ситуации на калийном рынке, заключен контракт в Китайской народной республике на миллион тонн, провели переговоры на бразильском рынке. В Индии, буквально завтра, послезавтра, подпишем контракт на миллион тонн, поэтому, подводя итоги работы в январе месяце, хочется сказать, что реализовано калийных удобрений больше уровня прошлого года и вообще работа в первом квартале текущего года она будет намного лучше, чем первый квартал 2012 года.