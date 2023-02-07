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В Беларуси создадут новую политическую партию

07 февраля 2023 11:17
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Новости Беларуси. Новая политическая партия появится в нашей стране. Инициатором выступает общественное объединение «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси создадут новую политическую партию-1

Детали создания политического объединения обсудили в Национальной библиотеке. В его состав планируют принять неравнодушных к общественно-политической жизни белорусов из всех регионов, а также столицы. При этом организация «Белая Русь» никуда не исчезнет из политической жизни и продолжит свою деятельность.

В Беларуси создадут новую политическую партию-4

Что касается новой партии, то она открыта для представителей всех слоев населения. Главное условие, чтобы человек разделял ее устав и программу. Это позволит еще больше сплотить патриотов и единомышленников. Учредительный съезд белорусской партии «Белая Русь» уже запланирован на 18 марта.

В Беларуси создадут новую политическую партию-7

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Эта партия строится, как говорится, с нуля. Мы не преобразуем общественное объединение «Белая Русь», оно остается в политическом и общественном пространстве нашей страны. Новая партия будет самостоятельной силой, которая направлена на решение тех острых проблем, которые сегодня стоят и перед нашим обществом, и в целом в мире.

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# Государственная политика # Олег Романов # Александр Осенко # Фотофакт

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