В Беларуси создадут новую политическую партию

Новости Беларуси. Новая политическая партия появится в нашей стране. Инициатором выступает общественное объединение «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детали создания политического объединения обсудили в Национальной библиотеке. В его состав планируют принять неравнодушных к общественно-политической жизни белорусов из всех регионов, а также столицы. При этом организация «Белая Русь» никуда не исчезнет из политической жизни и продолжит свою деятельность.

Что касается новой партии, то она открыта для представителей всех слоев населения. Главное условие, чтобы человек разделял ее устав и программу. Это позволит еще больше сплотить патриотов и единомышленников. Учредительный съезд белорусской партии «Белая Русь» уже запланирован на 18 марта.