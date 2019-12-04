Шпаковский о партиях в Беларуси: «Половину существующих надо закрыть»

Мнения эксперты высказали в программе «В обстановке мира».

Стоит ли «Белой Руси» становиться партией? Мнение Петровского

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Можно ли очень много зарегистрированных, скажем так, под пафосным термином «политическая партия» партии назвать партиями?

Пётр Петровский, политический аналитик:

К сожалению, сегодня они как раз несозревшие партии. И те инициативы, когда сейчас, я знаю, хотят понизить рамку до 800 человек, чтобы базово было в политической партии – мне кажется, это не совсем верно. Потому что те структуры, которые сегодня называются партиями, которые легко могут на своих съездах без сбора подписей выдвигать 110 кандидатов…

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Вот, Пётр, ни одна партия не выдвинула на прошлых выборах 110 кандидатов. Хотя этот фильтр в виде сбора подписей…

Пётр Петровский:

Я как раз говорю, что сегодня нет даже ни одной созревшей политической партии, которая способна закрыть все округа. А, с другой стороны, эти структуры, которые выдвигают этих кандидатов, в том числе, как уже было сказано, тех, кто за легализацию наркотиков – они же тоже по списку политической партии выдвигались!