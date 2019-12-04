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Шпаковский о партиях в Беларуси: «Половину существующих надо закрыть»

04 декабря 2019 18:34
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Мнения эксперты высказали в программе «В обстановке мира».

Стоит ли «Белой Руси» становиться партией? Мнение Петровского

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Можно ли очень много зарегистрированных, скажем так, под пафосным термином «политическая партия» партии назвать партиями?

Пётр Петровский, политический аналитик:
К сожалению, сегодня они как раз несозревшие партии. И те инициативы, когда сейчас, я знаю, хотят понизить рамку до 800 человек, чтобы базово было в политической партии – мне кажется, это не совсем верно. Потому что те структуры, которые сегодня называются партиями, которые легко могут на своих съездах без сбора подписей выдвигать 110 кандидатов…

Александр Шпаковский, политический аналитик:
Вот, Пётр, ни одна партия не выдвинула на прошлых выборах 110 кандидатов. Хотя этот фильтр в виде сбора подписей…

Пётр Петровский:
Я как раз говорю, что сегодня нет даже ни одной созревшей политической партии, которая способна закрыть все округа. А, с другой стороны, эти структуры, которые выдвигают этих кандидатов, в том числе, как уже было сказано, тех, кто за легализацию наркотиков – они же тоже по списку политической партии выдвигались!

Шпаковский о партиях в Беларуси: «Половину существующих надо закрыть»-1

Александр Шпаковский:
Откровенно говоря, Социал-демократическая партия, честно скажу, носит фейковый характер. Нас наши западные друзья постоянно упрекают, что мы не регистрируем новые политические партии. Но если честно подойти и скрупулёзно провести проверку Минюста, правда, там половину существующих надо закрыть. При том, как декларирующих свою прогосударственную принадлежность, так и ряд оппозиционных. Но это правда.

Марина Ленчевская, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Это правда, да. Фейковые – хорошее слово.

Александр Шпаковский:
Фейковые партии – у них этого списочного состава, нет ячеек, нет всех необходимых по закону атрибутов политической партии.

Марина Ленчевская:
Да, согласна.

Сергей Клишевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Это фирмы.

Александр Шпаковский:
Фактически, да.

# Белорусские партии # Александр Шпаковский # Игорь Марзалюк # Петр Петровский # Сергей Клишевич # Марина Ленчевская

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