Стоит ли «Белой Руси» становиться партией? Мнение Петровского

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Пётр, Вы – представитель «Белой Руси». Как Вы считаете, вопрос о партийном строительстве, о развитии партийной системы будет озвучен или нет?

Пётр Петровский, политический аналитик:

Мне бы хотелось бы надеяться, что будет, хоть у нас, в «Белой Руси» имеются на этот счёт дискуссии. И я, например, сторонник партийной трансформации. Потому что считаю, что изменение структуры белорусского общества влечёт за собой и изменение структуры, в том числе, представительных органов власти и смену системы избирательной. Но в то же время любая трансформация повлечёт изменения в той же самой «Белой Руси». Как быть нашей организации? Почему? Потому что современные партии не могут быть в Беларуси на производствах – а у нас там очень большое количество первичных ячеек. Тут либо надо создавать «Белой Руси» отдельно партию, либо изменять законодательство, либо отказываться от этих ячеек.

Александр Шпаковский, политический аналитик:

За счёт чего вы будете финансироваться?

Марина Ленчевская, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Вот даже не финансироваться, если эти ячейки, как говорит Пётр, работают, да? Там хорошая такая система выстроена.

Пётр Петровский:

Не следует забывать следующее: что не все члены «Белой Руси» готовы быть членами политической партии. То есть кто-то хочет заниматься общественной, социальной работой, кто-то политической работой. И здесь самое главное – не перегнуть палку, в том числе, и в обществе. Давайте посмотрим у нас политические партии: ни одна из них не превышает порога статистической погрешности. Институт политической партии не очень сегодня востребован, к сожалению.