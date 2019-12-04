Шпаковский: «По интеграции позиция известна»

Александр Шпаковский, политический аналитик:

По интеграции позиция известна. Наша позиция известна, она заявлена: где мы готовы, как бы, поступиться своими интересами, и что в ответ нам должны предоставить наши ближайшие союзники. Всё известно: всё известно россиянам, всё известно нам.

Будет встреча глав государств, придут к общему знаменателю, параллельно встречаются премьеры – значит, подпишем большее количество дорожных карт, чем на сегодняшний день уже согласовано. Не договорятся – подпишем то количество, которое есть. Там 20 карт согласовано. Будем двигаться в этом направлении.

Но я напомню самое главное, в том числе, и для наших зрителей: Союзным договором заложен принцип равноправия. Поэтому, если будем сближаться, будем сближаться на равноправных основаниях. Никто никого здесь поглощать не будет. Суверенитет для нас свят. Это базовая ценность белорусского общества. Вне зависимости (я анализировал данные социологии) от религии, региона, пола, возраста, политических убеждений – абсолютное большинство людей за суверенное развитие нашей Беларуси. Так сложилось.

Также во время съёмок программы «В обстановке мира» эксперты высказали мнения:

– каких заявлений ждать на встрече Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов 5 декабря

– как оценивают эффект от визитов Президента Беларуси в Австрию и Сербию

– возможна ли встреча президентов Беларуси и США и какую новую фазу приняли отношения между двумя странами

– о фейковых партиях в Беларуси

– о борьбе с наркотиками в Беларуси: как в этом могли бы помочь участники движения «Матери 328» и стоит ли смягчать наказание для распространителей

Смотрите 4 декабря в 20.30 на СТВ.