Шевцов: новая концепция отношений Беларуси и Китая – научно-технологическое сотрудничество

Запад пугал нас изоляцией и крахом экономики, а в итоге белорусов все больше принимают за своих на Глобальном Юге. Еще на прошлой неделе Минск участвовал в одноименном саммите в Индии, а на этой в Беларусь прилетел влиятельный китайский политик Ли Цян, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В КНР его называют правой рукой Си Цзиньпина. А в мире тщательно следят за всеми передвижениями официальных представителей Пекина.

Наше участие в глобальных международных форумах – это не просто вопрос статуса, это вопрос максимально эффективного достижения собственных целей, экономических прежде всего. Недавний саммит ШОС в Астане, происходящее во время него и после – тому подтверждение. Переговоры с премьер-министром Пакистана – и месяц спустя мы встречаем делегацию высокого уровня из этой страны, чтобы перезапустить отношения. Лукашенко: Беларусь готова продолжать и углублять политику по взаимной поддержке с Пакистаном.

Перезапуск невозможен без решения нерешенного, поэтому символично, что Президент Беларуси уделил время гостю в начале визита. Пакистан нам интересен еще и своим статусом в отношениях с Китаем. В этом плане мы если не равны, то близки. Сенько: Беларусь и Китай готовы обсуждению любых вопросов в любой ситуации. Подробнее.

К слову о Китае. Глава государства также в Астане провел переговоры с Си Цзиньпином. А теперь с визитом в Минск приехал премьер Госсовета КНР. Его уже назвали историческим событием. Хотя взаимодействию Минска и Пекина, лично Александра Лукашенко и Си Цзиньпина можно только позавидовать, что, в общем-то, некоторые и делают. Почему?

Юрий Шевцов, политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции:

Важно то, что китайцы зафиксировали новую идеологию отношений с Беларусью. У нас была большая проблема в выработке этой идеологии после начала российской СВО в Украине. Если раньше мы очень много говорили про то, что Беларусь будет воротами для китайских товаров в Европу и так далее, сейчас, разумеется, эта концепция под вопросом. Надо было выработать новую. Она выработана и прозвучала в ходе этого визита. Это научно-технологическое сотрудничество. То есть наука и технологии кладутся в основу взаимоотношений двух стран на какой-то заметный период. В принципе, это само по себе прекрасно, даже если бы не было кризиса, который сегодня происходит в нашей части Европы. Это все равно рано или поздно произошло бы, мы бы доросли до такого уровня во взаимоотношениях с Китаем. Что ж, произошло в экстремальной форме. И сегодня это позволяет Беларуси рассчитывать, что за короткое время мы имеем шанс получить доступ к высоким технологиям второй на сегодня экономической державы планеты.

Мнение экспертов подтверждает и официальная повестка переговоров. Александр Лукашенко напомнил: за 17 лет в Беларуси с помощью Китая реализованы 27 стратегических промышленных проектов более чем на пять миллиардов долларов. «БЕЛДЖИ», БНБК – самые крупные из, но мы можем больше. Принятые решения будут способствовать росту инвестиций в нашу экономику и нашего экспорта в Китай Лукашенко: Беларусь прорабатывает с Китаем 15 инвестпроектов на 3 миллиарда долларов. Мы заинтересованы в перенятии технологий, а власти КНР готовы ими с нами делиться. Не сказать, что это случилось вчера – пример тому РСЗО «Полонез», плод белорусско-китайского сотрудничества. Появился в тот момент, когда даже наш ближайший союзник – Россия – не готов был пойти на такой шаг. Все дело в доверии, которое между нашими государствами есть и которым обе стороны, безусловно, дорожат.

Ли Цян, премьер Государственного совета Китая:

На протяжении 32 лет с момента установления дипломатических отношений сотрудничество Китая и Беларуси, вне зависимости от внешней конъюнктуры, всегда демонстрирует жизненную силу и энергию. Самая главная причина этого в том, что у нас высокий уровень взаимного доверия. Господин Президент, вы как самый любимый политик белорусского народа на протяжении длительного времени относитесь к Китаю дружественно. Любопытно, что гость прилетел в Минск из Москвы, там у Ли Цяна тоже были переговоры. Такая тенденция говорит о том, что страны уже вышли за рамки просто двустороннего взаимодействия.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Сегодня очень много проектов, очень много направлений сотрудничества. Они развиваются с Глобальным Югом не только на двустороннем треке, но и на трехстороннем: Беларусь-Россия-Китай, Беларусь-Россия-Индия и с другими партнерами. На самом деле уже формируется некая конфигурация государств. Именно тех, которые формируют основы этого Глобального Юга. Несмотря на то, что мы на Глобальном Юге вроде географически не находимся, но с точки зрения философии и развития мира мы как раз и есть часть этого Глобального Юга. Поэтому и к нам такое отношение, есть желание этих государств приблизить Беларусь к себе в реализации этих целей. Мы единственное фактически европейское государство, которое активно участвует во всех проектах, предлагаемых Глобальным Югом. От «Пояса и пути» китайского до инициативы индийской, ШОС, БРИКС и так далее. Конечно, это тоже вносит свой такой трансрегиональный аспект деятельности этих инициатив и реализации.

Впрочем, как и вышли за рамки просто торгово-экономических отношений и интересов. Китай видит в Беларуси не просто транспортный хаб, как этого бы хотелось нашим оппонентам и сторонникам санкций, а точку опоры.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

Белорусско-китайское сотрудничество олицетворяет новый формат мирового устройства. Сегодня мир формируется не на торгово-экономических связях между Европой и остальным миром, США и всем миром, а весь мир начинает сотрудничать локально, внутри своих экономических систем, внутри экономических зон, сам с собой. То есть мир становится более плюралистичным, более экономически горизонтально связанным. И Китай является одним из таких локомотивов этого процесса. Процесса альтернативной глобализации. И здесь помогает этому сотрудничеству то, что в Республике Беларусь и КНР существует большой задел одинаковой системы, это в прошлом социалистические системы КНР и Советского Союза, близость гуманистической и гуманитарной повесток двух стран, нацеленность на технологическое развитие, общность восприятия современного мира. Рыженков о саммите Глобального Юга: наши оценки мироустройства очень созвучны с индийским подходом. Читать здесь.

Во всем разнообразии контактов на юго-восточном направлении выделяются переговоры по линии Минск-Ватикан. Не сказать, что добрые отношения с католическим престолом – это новость, скорее закономерность, но каждый раз оппонентов подобные события и заявления повергают в шок. «А как Лукашенко?» Анте Йозич рассказал, что у него спрашивает Папа Римский по возвращении в Ватикан.

С апостольским нунцием, который покидает нашу страну после четырех лет дипломатической службы, Президент общался очевидно тепло. Несмотря на сложности, многое удалось вместе сделать. И мы ценностно все же близко. Вот только наших усилий для разрешения главного кризиса пока, увы, недостаточно. Лукашенко – апостольскому нунцию Йозичу: Европе нужен новый договор о мире. Президент Беларуси в недавнем интервью российским коллегам сказал, что его часто упрекают в искренности, мол, в политике так не принято. Но именно эта искренность и предсказуемость (ведь все знают, что мотивацией для принятия того или иного решения для Лукашенко будет только интерес страны, которой он руководит) позволяет находить ему, а в его лице и Беларуси тот самый баланс и понимание. Даже у тех, кто кажется далеко. Как и находить тех, кто эти наши ценности разделяет и готов, невзирая на размеры и размах, сотрудничать на принципах уважения и учиться друг у друга лучшему.