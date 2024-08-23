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«А как Лукашенко?» Анте Йозич рассказал, что у него спрашивает Папа Римский по возвращении в Ватикан

23 августа 2024 15:19
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Европе нужен новый договор о мире. Об этом заявил глава нашего государства на встрече с апостольским нунцием Анте Йозичем. Как подчеркнул Президент, позиции Беларуси и Ватикана в вопросах безопасности совпадают, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«А как Лукашенко?» Анте Йозич рассказал, что у него спрашивает Папа Римский по возвращении в Ватикан-2

Александр Лукашенко охарактеризовал Анте Йозича как человека умного и очень деятельного. Встретиться с представителем Ватикана Президенту всегда приятно.

«А как Лукашенко?» Анте Йозич рассказал, что у него спрашивает Папа Римский по возвращении в Ватикан-4

Анте Йозич, апостольский нунций в Беларуси:
Спасибо за такие прекрасные слова в мой адрес. И все что я делал, я делал для вашего общества. Не только для католиков, не только для нашей церкви, а для всех. Я смотрел, что бывает в стране, и когда я ежегодно приезжал в Ватикан, я встречался с Папой Римским. Когда я заходил в дверь, он говорил: а как Лукашенко? Не добрый день, а как Президент Лукашенко? Я заметил, что между вами есть хорошие отношения, которые создались на важных и хороших принципах.

# Анте Йозич # Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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