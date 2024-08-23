«А как Лукашенко?» Анте Йозич рассказал, что у него спрашивает Папа Римский по возвращении в Ватикан

Анте Йозич, апостольский нунций в Беларуси:

Спасибо за такие прекрасные слова в мой адрес. И все что я делал, я делал для вашего общества. Не только для католиков, не только для нашей церкви, а для всех. Я смотрел, что бывает в стране, и когда я ежегодно приезжал в Ватикан, я встречался с Папой Римским. Когда я заходил в дверь, он говорил: а как Лукашенко? Не добрый день, а как Президент Лукашенко? Я заметил, что между вами есть хорошие отношения, которые создались на важных и хороших принципах.