Лукашенко: Беларусь прорабатывает с Китаем 15 инвестпроектов на 3 млрд долларов

Несмотря на большое географическое расстояние, Беларусь и Китай сегодня едины не только в оценках прошлого, но и во взглядах на нынешнюю политическую ситуацию, а также на будущее мироустройство. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики. Ли Цян прибыл в Беларусь с двухдневным официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, производство легковых автомобилей в Беларуси. В прошлом году с конвейера сошли более 67 тысяч легковушек. Прогноз на этот год – 80 тысяч. Успешно работает и Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Прорабатывается вопрос о строительстве БНБК-3. В следующем году в китайской провинции Ляонин запланировано открытие совместного предприятия по производству молочной продукции из отечественного сухого молока. Сейчас стороны прорабатывают 15 новых инвестпроектов стратегического уровня на сумму свыше 3 миллиардов долларов.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Китая – 32 года. И за это время страны смогли не просто наладить тесное сотрудничество, а вывести его на высокий уровень. КНР – второй торговый партнер Беларуси после России. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот достиг 8,5 миллиарда долларов. Среди основных позиций экспорта – калийные удобрения. В 2023-м Беларусь стала основным поставщиком калия в Поднебесную. Рекорд по отгрузке – 4,2 миллиона тонн. Не секрет, что сегодня Китай – признанный лидер в области инноваций. Потому большую ставку партнеры делают на развитии совместных кооперационных проектов. Среди них уже немало успешных.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Разумеется, вместе мы способны на многое. За 17 лет в Беларуси с помощью Китая реализованы 27 стратегических промышленных проектов более чем на 5 миллиардов долларов. Благодаря вашей поддержке воплощена мечта нашей страны – собственный легковой автомобиль «БЕЛДЖИ», который мы производим на базе Geely. За это вам особая моя благодарность, без вас этого проекта не было. Уверен, у данного проекта есть потенциал для дальнейшего развития и углубления и локализации. В активной проработке с китайскими партнерами 15 новых инвестпроектов стратегического уровня на сумму до 3 миллиардов долларов.

Наиболее важные: третий этап проекта по глубокой переработке зерна Белорусской национальной биотехнологической корпорации, строительство заводов по производству сульфатной беленой целлюлозы и ДСП, организация современного автоматизированного литья, производства двигателей, полипропилена, карбамида, хлората натрия, перекиси водорода, кальцинированной соды. Мы полагаем, что эти предприятия, которые будут построены в Беларуси, пригодятся и китайской экономике. Сегодня мы даем старт году сотрудничества в области науки, технологий и инноваций (2024-2025 годы). Убежден, его результаты станут «дорожной картой» для наших правительств по развитию сотрудничества в самых передовых областях.

В ходе вашего визита также будут подписаны документы, которые закрепляют планы перспективного партнерства Беларуси и Китая по ключевым направлениям. Один из них точно можно назвать историческим – это соглашение о создании зоны свободной торговли услугами и осуществлении инвестиций. Беларусь – первая страна в Евразийском экономическом союзе, с которой Китай заключает подобный договор. Благодаря созданию прозрачных и предсказуемых правил мы ожидаем, что в ближайшие 5 лет экспорт белорусских услуг в Китай вырастет как минимум на 12 %, а инвестиции в Беларусь – не меньше чем на 30 %.

Во время вступительного слова Александр Лукашенко выразил благодарность Китаю за все, что Поднебесная сделала для нашей страны. И в развитие разговора предложил определить стержневой задачей правительств двух стран на ближайшие несколько лет реализацию большого прихода китайских технологий в Беларусь.