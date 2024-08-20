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Руководство Беларуси в октябре планирует посетить Пакистан

20 августа 2024 14:32
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Минск и Исламабад намерены вывести двусторонние отношения на новый уровень. Об этом заявил глава нашего государства во время встречи со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство Беларуси в октябре планирует посетить Пакистан-2

Сардар Аяз Садик, спикер Национальной ассамблеи парламента Пакистана:
Я приехал в Минск с парламентской делегацией, включая представителей Комиссии по сельскому хозяйству, финансам и промышленности. Наша встреча с Александром Лукашенко продолжалась больше, чем планировалось. Обсудили широкий круг вопросов, в том числе и проблемных, решение которых было найдено с Президентом сразу же. Включая вопросы виз для студентов и представителей деловых кругов Пакистана. Кроме того, была рассмотрена возможность открытия центров по продаже и обслуживанию белорусской сельскохозяйственной техники в Пакистане, а также организации обмена на уровне экспертов.

# Беларусь-Пакистан

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