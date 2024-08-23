Лукашенко – апостольскому нунцию Йозичу: Европе нужен новый договор о мире
Европе нужен новый договор о мире. Об этом заявил глава нашего государства на встрече с апостольским нунцием Анте Йозичем. Как подчеркнул Президент, позиции Беларуси и Ватикана в вопросах безопасности совпадают, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это касается нынешней ситуации в Европе в широком понимании, и с учетом украинского кризиса в частности. Отметим, дипломатическим отношениям между Беларусью и столицей католицизма более 30 лет. У нас сложилось прочное сотрудничество, основанное на глубоком уважении, что позволило развить ряд проектов.
С началом СВО Ватикан не менял своей позиции, поддерживая инициативу нашего государства о мирных переговорах. Минск по-прежнему может стать площадкой для урегулирования кризиса, считают в Ватикане.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я с вами абсолютно согласен, и мы давно об этом говорим. Европе, чтобы жить спокойно и жить так, как мы живем (как бы мы ни плакались, живем неплохо), нам нужен новый договор о мире. Новый мир, если можно сказать, в Европе. Для этого, думаю, что активности нашей церкви католической недостаточно. Надо чтобы в европейских странах были крепкие руководители. Которые бы исходили из того, что надо видеть и интересы своих народов. Не только подчиняться кому-то и в угоду кому-то действовать. Надо видеть интересы своих народов. К сожалению, пусть на меня не обидятся, я таковых не вижу. Еще раз подчеркиваю, что вы были человеком активным, и вас очень благодарю за ту помощь, которую вы оказали нам при освобождении 30 наших граждан после начала СВО в Украине. Мы это ценим абсолютно и будем помнить, и не забудем об этом.
Александр Лукашенко охарактеризовал Анте Йозича как человека умного и очень деятельного. Встретиться с послом Ватикана Президенту всегда приятно. Тем не менее апостольский нунций получил новое назначение. Глава государства попросил его подготовить будущего посланника Папы Римского в Беларуси.
Александр Лукашенко:
Он был должен быть лучше, чем предыдущий – в этом есть суть прогресса. Но мы будем довольны, если новый посланник Папы Римского будет такой, как Йозич. Мы абсолютно согласны с этим. Еще раз повторяю: мне приятно с вами встретиться, обсудить те вопросы, которые, возможно, накопились в отношениях между Беларусью и Ватиканом и также у Католической церкви в Беларуси.
Отметим, совместные усилия Беларуси и Ватикана способствовали решениям вопросов региональной стабильности, борьбы с торговлей людьми, противодействия насилию в отношении детей, а также защиты традиционных семейных ценностей. Совместная работа по широкому кругу вопросов продолжается и на международных площадках. Ватикан был и остается надежным партнером Беларуси, как неоднократно отмечал Александр Лукашенко.