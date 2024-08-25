Рыженков о саммите Глобального Юга: наши оценки мироустройства очень созвучны с индийским подходом

Запад пугал нас изоляцией и крахом экономики, а в итоге белорусов все больше принимают за своих на Глобальном Юге. Еще на прошлой неделе Минск участвовал в одноименном саммите в Индии, а на этой в Беларусь прилетел влиятельный китайский политик Ли Цян, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В КНР его называют правой рукой Си Цзиньпина. А в мире тщательно следят за всеми передвижениями официальных представителей Пекина. Еще бы. Китай сегодня – один из самых влиятельных глобальных игроков, а потому и визиты к партнерам и союзникам – это послание всему мировому сообществу. Так что появление Ли Цяна в Минске сразу же вызвало реакцию. Хотя Беларусь и Китай – давние партнеры, которые отличаются балансом и стабильностью. Ни для кого это не секрет. Учитывая, что премьер Госсовета КНР ведет в основном экономику, то и в Минске сосредоточились на этих вопросах.

По итогам переговоров с Президентом стало известно о подписании соглашения о зоне свободной торговли – это новый уровень отношений. Актуализировали и тему инвестиций. Это уже как раз не новая тема для Беларуси и Китая, но изменились обстоятельства вокруг Минска и Пекина. И обновление инвестиционных планов и есть индикатор обоюдного интереса, уровень которого не снижается. На Западе пытались раскачать белорусско-китайский дзен. В основном брались за политическую составляющую отношений, предсказывая развал партнерства. Но наши барометры по-прежнему показывают всегопогодное братство. Такой климат привлекает и остальных региональных игроков. Алена Сырова о белорусско-азиатском притяжении и других направлениях сотрудничества.

Если в разгар пандемии во Дворце Независимости, казалось, «жил» министр здравоохранения, в отдельный период постоянно фигурировали люди в погонах, то сейчас чаще других появляется министр иностранных дел. Неделя выдалась как никогда богатой на внешнеполитические события, и началась она не с понедельника...

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

А началась фактически неделя с участия Президента в саммите Глобального Юга. Очень серьезное мероприятие по линии наших индийских партнеров. Премьер-министр Моди пригласил нашего Президента, единственную страну Европы континентальной, принять участие, поделиться своими оценками. Наши оценки мирового устройства и тех подходов, которые мы предлагаем для создания, как Президент говорит, нового мира, справедливого мира, многополярного мира – они очень созвучны и с подходом индийской стороны. Поэтому наша часть очень высоко оценена была.

Глобальным Югом условно называют государства Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, тихоокеанских островов и развивающиеся страны Азии. Сам саммит эксперты называют еще и альтернативой «Большой семерке», как бы ни было, возможность быть за одним (пусть и виртуальным) столом с теми, кто разделяет наши взгляды на мировой уклад, и не просто говорить, а идти по намеченному пути, для Беларуси шаг к устойчивому развитию. Юг и Восток – мощные опоры. Глава государства делает все, чтобы надежно закрепить их.