Лукашенко: Беларусь готова продолжать и углублять политику по взаимной поддержке с Пакистаном

Беларуси и Пакистану нужно вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень, мы намерены это сделать, а парламентарии двух стран должны сыграть в процессе заметную роль. Такое заявление сегодня, 20 августа, озвучил Александр Лукашенко во время переговоров со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни внушительная делегация работает в Беларуси.

В 2024 году Минск и Исламабад отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений, и в 2024 же году, совсем недавно, во время Саммита ШОС в Астане, глава нашего государства и премьер-министр Пакистана договорились о перезапуске двустороннего сотрудничества. Ему должна предшествовать предметная ревизия по всем направлениям, начиная с экономики.

Товарооборот в 50 миллионов долларов – скромный показатель, ведь обе страны обладают высокими компетенциями и технологиями. А с учетом географического положения Беларусь играет ключевую роль в транснациональном торговом коридоре «Один пояс – один путь». Что касается сотрудничества в политической плоскости, на международных площадках мы оказываем друг другу содействие. Пакистан безусловно поддерживал Беларусь на пути вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества.