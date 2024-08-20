Лукашенко: Беларусь готова продолжать и углублять политику по взаимной поддержке с Пакистаном
Беларуси и Пакистану нужно вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень, мы намерены это сделать, а парламентарии двух стран должны сыграть в процессе заметную роль. Такое заявление сегодня, 20 августа, озвучил Александр Лукашенко во время переговоров со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни внушительная делегация работает в Беларуси.
В 2024 году Минск и Исламабад отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений, и в 2024 же году, совсем недавно, во время Саммита ШОС в Астане, глава нашего государства и премьер-министр Пакистана договорились о перезапуске двустороннего сотрудничества. Ему должна предшествовать предметная ревизия по всем направлениям, начиная с экономики.
Товарооборот в 50 миллионов долларов – скромный показатель, ведь обе страны обладают высокими компетенциями и технологиями. А с учетом географического положения Беларусь играет ключевую роль в транснациональном торговом коридоре «Один пояс – один путь». Что касается сотрудничества в политической плоскости, на международных площадках мы оказываем друг другу содействие. Пакистан безусловно поддерживал Беларусь на пути вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я также был бы очень заинтересован, если депутаты парламента подключатся к работе нашей торгово-экономической комиссии и будут как-то ее подталкивать в работе. Согласитесь, что товарооборот между высокотехнологичной Беларусью и такой страной в 200 с лишним миллионов человек, я бы даже сказал, что мизерный. Поэтому нам надо углублять и расширять по номенклатуре наш товарооборот. Я также хотел бы, господин председатель, воспользоваться случаем и поблагодарить вас за вашу поддержку Беларуси в ООН и при вступлении в ШОС. У нас в этих и других международных организациях сложились хорошие отношения по поддержке друг друга. Надо продолжать такую политику и углублять эту политику. Беларусь к этому готова.