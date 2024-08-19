Сенько: Беларусь и Китай готовы обсуждению любых вопросов в любой ситуации

Восточный вектор! Какие новые проекты подкрепляют концепцию стратегического братства? В чем нужно добавить в совместном экспортном портфеле? Что объединяет КНР и Беларусь в геополитическом плане? И если наступило время Азии, как мы синхронизировали наши общие часы? Об этом говорили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае (2020-2023 гг.), председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Есть разный уровень отношений между странами. Для Китая самый высокий, близкий партнер – Пакистан. Второй, из всех стран мира, идет Республика Беларусь – именно всепогодное, всестороннее стратегическое партнерство. И этот статус, этот уровень отношений, который наши руководители приняли и объявили, Александр Григорьевич Лукашенко и Си Цзиньпин в Самарканде. В 2022 году именно 15 сентября было объявлено это решение. На любой площадке, в любой провинции любой губернатор первым делом начинает с того, что мы прекрасно оцениваем и понимаем уровень отношений, который сегодня есть между нашими странами. И мы готовы к всепогодным, всесторонним, к обсуждению любых вопросов в любой ситуации.

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