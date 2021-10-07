Сергей Клишевич: Беларусь и Венесуэла всегда были близки, тем более эти контакты актуальны сейчас

Новости Беларуси. О развитии белорусско-венесуэльского сотрудничества говорили в парламенте. Новые направления взаимодействия обозначены во время переговоров в Совете Республики и Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спикеры Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко встретились со спецпосланником президента Венесуэлы.

Стороны подчеркнули важность накопленного опыта. В феврале будет 25-летие установления дипотношений. Четверть века – по историческим меркам отрезок небольшой, но весьма ощутимый для двустороннего диалога. Стороны договорились создать парламентские группы дружбы и разработать дорожную карту. Речь также шла о взаимной поддержке на международной арене.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наши страны всегда были близки, особенно достаточно хороший фундамент был заложен при президенте Уго Чавесе. И контакты не прекращались, несмотря ни на какие ограничения. Тем более они актуальны сейчас ввиду того, что и наша страна, и Венесуэла, как мы знаем, уже давно находятся под международным давлением стран Запада, Соединенных Штатов Америки. У нас пока еще нет группы дружбы с парламентом Венесуэлы. Нам очень важно в этом вопросе поддержать друг друга. Хотя, конечно же, мы, столкнувшись с несправедливым международным давлением на наши государства, поддерживали друг друга и заявлениями, и на международных площадках.

В Беларуси у венесуэльского гостя обширная деловая программа. Адан Чавес также выступил с лекцией в лицее БГУ.

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