Лукашенко: настало время подвергнуть ревизии отношения Беларуси и Венесуэлы

Новости Беларуси. Настало время подвергнуть ревизии отношения Беларуси и Венесуэлы и выстроить еще более сильное сотрудничество. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со специальным посланником президента Венесуэлы Аданом Чавесом Фриасом, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Беларуси не просто очень хорошо знают, помнят нашего друга – твоего брата (Адан Чавес Фриас – старший брат бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса. – Прим. БЕЛТА). Хорошо, что ты приехал в это время, есть о чем поговорить, есть вопросы, которые мы должны обсудить. Хочу сказать, что дело не в тех санкциях, которые введены против Венесуэлы и Беларуси. У нас есть очень серьезная, мощная база нашего сотрудничества, заложенная еще во времена Чавеса. Надо откровенно сказать, и Венесуэла, и Беларусь слабо пользуются теми преимуществами, которые были созданы много лет назад.

Как сообщалось, Адан Чавес Фриас в эти дни посещает Беларусь. В программе визита спецпосланника Президента Венесуэлы – встреча с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Как ожидается, венесуэльский гость выступит с лекцией в БГУ и примет участие в открытии выставки «Трансатлантик арт-мессидж» в Национальной библиотеке Беларуси. Ранее Адан Чавес уже посещал Беларусь. В октябре 2017 года он вошел в состав правительственной делегации в рамках визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро.