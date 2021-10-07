Спецпосланник президента Венесуэлы: «Мы рассчитываем произвести перезапуск агрогородков»

Александр Лукашенко: «Всё, что есть в Венесуэле, надо Беларуси. То, что есть в Беларуси, нужно в Венесуэле». Подробнее здесь .

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил проработать встречу с президентом Венесуэлы. В свою очередь Адан Чавес отметил, что к белорусам в этой стране относятся очень тепло и заинтересованы выйти на новый уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Александр Лукашенко и спецпосланник президента Венесуэлы договорились о проведении торговой миссии, которая пройдет на территории Боливарианской Республики до конца года.

Адан Чавес, спецпосланник президента Венесуэлы:

На момент начала нашего сотрудничества наиболее знаковым проектом можно считать индустриальный комплекс в штате Баринас, и наша основная цель – обеспечить перезапуск этого комплекса, на площадях которого производятся тракторы, автомобили и дорожная техника. Мы рассчитываем произвести перезапуск агрогородков и вдохнуть новую жизнь в эти начинания. Перспективными же проектами, которые рассматриваем, можно считать горно-рудную отрасль и технологический сектор.

В Беларуси у венесуэльского гостя – обширная деловая программа. Адан Чавес также выступит с лекцией в лицее БГУ.