Семинар Александра Лукашенко в БГПУ имени М. Танка: А где в образовании будет высокая заработная плата, если у нас на одного работника семеро рядом стоят с ложками!

В Англии и без того обучение – одно из самых дорогих в мире. А студенты повсюду самая мобильная и, я бы даже сказал, революционная часть общества. Поэтому и для власти важно с ними разговаривать: услышать молодежь, и быть услышанной! Президент Лукашенко в пятницу встретился со студентами Белорусского государственного педуниверситета и, в принципе, все ВУЗы страны во время семинара были на проводе, благо, современная связь дает такую возможность, а Наталья Бреус рассказывает, как это было.

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Оптимизация системы образования в Беларуси и повышение престижа профессии учителя. Эти темы 21 ноября были в центре внимания главы государства. Александр Лукашенко посетил Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. 21 ноября этому учебному заведению исполнилось 100 лет.

Президент поинтересовался, чем сегодня живет вуз, а также ответил на вопросы, волнующие его студентов. Прямая видеотрансляция этого диалога, кстати, велась в семи вузах страны.

21 ноября ровно 100 лет назад тогда еще Минский учительский институт впервые распахнул свои двери. За целый век учебное заведение пережило и эвакуацию в Ярославль во время Первой мировой войны, становилось Институтом народного образования, и даже преобразовывалось в факультет БГУ. А вот аббревиатура БГПУ на табличке появилась почти 20 лет назад.

За вековую историю в этих аудиториях подготовили более 170 тысяч учителей. Среди выпускников – государственные деятели и ученые, герои Советского союза, более двух сотен заслуженных педагогов Беларуси. Кстати, за одной из этих парт сидела и певица Алена Свиридова (окончила музыкально-педагогическое отделение).

Сейчас на 13 факультетах вуза готовят специалистов по 70 направлениям.

Вот, будущие учителя химии. Совсем скоро экспериментами они будут удивлять школьников. Уже сейчас молодые специалисты в прямом смысле «жгут».

Как сделать уроки не только полезными, но и интересными, придумывают и будущие учителя математики. На смену привычной доске и мелу – информационные технологии. С их помощью гораздо проще усвоить тонкости алгебры и геометрии.

А вот Максим решил связать свою жизнь с социальной педагогикой. Да и в целом, рассуждает студент, профессия учителя открывает многие двери.

Максим Жук, студент 3 курса факультета социально-педагогических технологий Белорусского государственного педагогического университета:

Наш президент является тоже выпускником педагогического университета (Могилевского), тогда еще Института. А что касается перспектив, которых вообще могу достигнуть, то, я думаю, что педагог – это всесторонне развитая личность. В педагогическом университете дается образование, которое в последующем можно использовать и в каких-то других направлениях.

Возможность лично пообщаться с главой государства и для Максима, и для его однокурсников, конечно, событие. В плотном президентском графике для встречи с молодежью всегда найдется время. В главный педагогический вуз страны Александр Лукашенко приезжал еще в 1994 году.

Президент обращает внимание первым делом на памятник у входа.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы думаете, типичная учительница?

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Я думаю, современная. Как раз учительница первая моя такая и должна быть. Первая учительница XXI века. Она очень нравится детям.

Александр Лукашенко:

Но моя была маленькая.

Больше 16 тысяч студентов (столько садятся за парты университета ежегодно) – это почти численность небольшого белорусского городка. В главном корпусе и вся инфраструктура: бассейн и спортивный зал. Президент потребовал обратить внимание на развитие межвузовского спорта.

А в это время в спортивном зале эмоции на пределе: соревнования по волейболу между студентами и школьниками. Зрителем и болельщиком стал и президент. К слову, старшеклассницы победили.

Тем временем в аудитории – студенты, преподаватели и выпускники педагогического. Конечно, для всех это мероприятие официальное, но президент сразу задает тон встрече: беседа должна быть неформальной, безо всяких рамок. Поэтому формат выбран знакомый студентам – семинарское занятие. Кроме того, впервые на прямой связи и все педагогические вузы страны. В режиме онлайн за встречей следят 2,5 тысячи человек.



Александр Лукашенко:

Вы знаете о моем отношении к школе, учителю. И дело здесь не только в том, что я сам в прошлом ваш коллега. Да и не в прошлом. Учительство присуще любому руководителю, эта черта. И я все больше убеждаюсь в том, что тот человек, который (из руководителей) прошел это, будет уже неплохой руководитель. Как глава государства я убежден, что образование – это действительно фундамент общества, пропуск для государства, для всей нации в завтрашний день, в будущее. Все важно: и экономика, и геополитика, и финансы, и безопасность, но в конечном счете будущее наше зависит от того, какими мы вырастим наших детей, сумеем ли мы дать им глубокие знания, верные ориентиры в жизни, крепкий нравственный стержень. Вот в чем главный, кардинальный вопрос.

Первое, на что обращает внимание президент, – в современном мире огромный объем знаний и информации. Из таких Интернет-лавин нужно уметь выбирать самое важное. Научить этому – задача современного педагога.

Кроме этого стоит в очередной раз задуматься и над повышением престижа профессии учителя и качеством отбора абитуриентов.



Александр Лукашенко:

Зарплатой здесь все не решим. Многие факторы влияют на то, что статус наставника сегодня недопустимо низок, играет свою роль в том числе и современная культура.

Еще один сопутствующий фактор – текучесть кадров. Далеко не все абитуриенты пришли в педагогический вуз, чтобы связать свою жизнь с учительством. Для кого-то это просто получить диплом о высшем образовании. Они отрабатывают положенные два года, потом уходят из профессии. А некоторые вообще, проучившись, побыв в вузе год-полтора, уходят из него. И не потому, что им поставили двойки (или, как у вас сейчас, тройки, четверки или пятерки) на экзаменах. Не потому. Они понимают, что они не туда попали. И вы знаете, лучше пусть раньше уйдет, через год-полтора, чем потом, получив образование, бросит свою профессию. В связи с этим где-то года три тому назад, может, чуть больше, я настоятельно инициировал и требовал от Правительства, чтобы мы, во-первых, сократили сроки обучения. Никому не нужны эти пять, шесть, а иногда и семь лет образования. Когда я еще раз (все-таки я, можно сказать, три вуза закончил) посмотрел на эти программы, уже пройдя жизнь, вернулся к тому, что я проходил, я понял, что процентов 25-30 мне это абсолютно не нужно было в жизни. Мне – человеку, прошедшему все ступени и став главой государства. А обычному человеку, может, и половина того не нужна, чему мы обучали.

Отдельная тема – педагогическая практика будущих учителей. Начинаться она должна фактически с момента поступления в вуз. Президент не раз говорил: реформ в образовании достаточно, но это лишь организационная часть процесса. А вот методика преподавания нуждается в постоянном обновлении.

Александр Лукашенко:

Это мое жесткое требование, я его буду проводить в жизнь: больше практики во всех вузах. Я также перед Правительством поставил задачу оптимизировать образование. Оптимизировать жесточайшим образом. Мы выделяем огромные средства на образование, огромные. Если в каких-то государствах Правительство критикуют за то, что там на оборону, еще на что-то, то у нас на социальную сферу уходит почти половина государственного бюджета. И в то же время учителя, врачи, основная масса этой «социалки» жалуется на то, что у них невысокая заработная плата. А где в образовании будет высокая заработная плата, если у нас на одного работника семеро рядом стоят с ложками! Это ненормально.

Я создал рабочую группу, по моему поручению, чтобы мы детальнейшим образом посмотрели на систему образования. В ближайшее время на уровне Президента мы рассмотрим эти проблемы, мы оптимизируем систему образования и уберем все лишнее. Сэкономив средства, мы оставим их в самой системе образования.

Уважаемые друзья, без этого ничего не получится. Вы видите, что мир находится в затяжной экономической рецессии. Очень тяжелые времена переживает весь мир. Вроде бы, начинают подниматься отдельные государства, типа Соединенных Штатов Америки. Даже в Японии (третья экономика мира) вообще Правительство меняют, в Китае наметилось падение. Барак Обама говорит, что, вроде бы, там в экономике порядок, в Соединенных Штатах Америки. Но они печатают доллары, мы – нет. И одна уже страна, даже такая мощная как США, всю экономику мира не вытянет. Евросоюз в рецессии, Россия вообще сейчас в панике. Видите, что происходит. Это на нас очень влияет, потому что у нас экспортоориентированная экономика, у нас порядка 80% мы продаем то, что производим. Нам столько не надо. Нам надо это продать, чтобы жить. А не так просто в этой конкуренции при падении, и падении доходов предприятий, населения, что-то продать. Надо оптимизироваться, надо убирать все лишнее, экономить деньги и направлять, как я ректору сказал сегодня, преподавателям и студентам.

Президент предлагает подумать и над ограничением набора абитуриентов на платную форму. Необходимо готовить столько педагогов, сколько требуется стране. А сам учитель должен быть авторитетом для учеников.

Александр Лукашенко:

Факт, что авторитет не тот. И вы как думаете? Что, зарплата, недостаток чего-то у самого учителя? Абсолютно нет. Есть объективная жестокая причина – изменилось общество. Вы знаете, если раньше учитель на селе или в городе (в городе – в меньшей степени), если он шел по улице, все ему кланялись, как сегодня некоторые священнослужителю. Потому что он был на вершине вот этой общественной пирамиды. Надо учителя приподнять над этой, может, где-то серостью, может, над этим всем ровным, чтобы у него голова торчала, чтобы учитель стал настоящим учителем.

Среди аспектов, на которые обратил внимание президент, и воспитание. Здесь школа и семья должны взаимодействовать плечом к плечу.

А вот слово берет выпускница педагогического. Алеся Зеневич уже не один год работает учительницей белорусского языка в столичной школе. О проблемах работы знает изнутри.



Алеся Зиневич, учитель белорусского языка и литературы средней школы № 43 Минска:

Я думаю, што сёння мы можам гаварыць пра стажорства. Працуючы памошнікам настаўніка, навучыцца планаваць глыбока ўрокі, вывучаць матэрыял, адбіраць гэтае патрэбнае, правяраць сшыткі – вось гэта было б вельмі важным.

Александр Лукашенко:

Вы абсолютно правы, я должен вас поддержать и согласиться. У нас тоже на третьем курсе мы изучали педагогику, и на третьем курсе уже, где-то во втором семестре, я, допустим, первый урок свой в могилевской школе, 21-й, базовая была, я давал этот первый урок. А я настаиваю на том, чтобы он с первого курса стажером журнал носил учителю, под диктовку что-то записывал. Не знаю, как это будет называться. Пусть стажерство. Но чтобы он там был, в школе, и видел этот учительский труд.

Помимо стажировок преподаватели предлагают развивать волонтерство среди студентов. Это позволит получить опыт в общении с детьми.

Преподаватель:

С первого курса практика. Наверное, это волонтерство. Вот то, что есть на нашем факультете уже давно, и то, что находит широкий отклик у студентов.

Александр Лукашенко:

Волонтерство – блестящая форма.

Татьяна Земцова, студентка 4-го курса Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Мне бы хотелось поддержать эту беседу, потому что я сама, будучи студенткой первого курса, стала работать волонтером и продолжаю эту деятельность по сегодняшний день. Я волонтер проекта «Дети столицы», который ориентирован на работу с трудными подростками. Мне просто хочется сказать от себя, что, когда уже в этом году я отправилась на практику в школу в качестве педагога, это действительно прочная база, надежная основа для моей дальнейшей педагогической деятельности. И у меня есть такое предложение, чтобы волонтерский проект «Дети столицы» вышел за рамки нашего университета, чтобы его участниками могли быть не только студенты педагогического вуза, но и из других университетов.

Александр Лукашенко:

Нам надо помочь им в плане расширения, чтобы они сами сказали, что им надо и это сделали, только им надо помочь в других вузах.

Замдекана физического факультета Педагогического университета предложил сохранить институт наставничества: когда более опытный преподаватель берет шефство над молодым специалистом. А вот с сокращением времени обучения не согласился.

Заместитель декана физического факультета Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Для подготовки того же учителя физика, учителя естествознания, биологии, химии очень большой объем практических занятий. Я его физически боюсь отправить на практику раньше, допустим, того же третьего курса. Я к пятому курсу (к четвертому сейчас, прошу прощения, то есть к концу четвертого курса), он – на практике, а он еще не всю полностью лабораторную часть физики сделал. А физика – это руки, это прибор. Та же самая химия, биология – это прибор. То есть он должен уметь это крутить. Мы сроки сократили – мы не всегда успеваем. То есть иногда сокращение этих сроков, честно сказать, пойдет во вред качеству образования.

Александр Лукашенко:

Четыре года – мало для того, чтобы после этого быть преподавателем на физмате. Мало для преподавателя. Но для того, чтобы стать преподавателем на физико-математическом факультете Максима Танка, надо заниматься после обычных занятий 3-4 пары (или сколько у вас там, наверное, в среднем столько), еще 3-4 пары. Еще. Самому заниматься. Если ты хочешь быть преподавателем.

Кстати, я часто говорю, что самая лучшая не профессия, а должность для меня – это ректор вуза. И я бы не против быть преподавателем. Вот закончу свою карьеру, если здоровье будет, я пойду преподавателем. С удовольствием буду преподавать, с удовольствием. Но если ты хочешь быть преподавателем, а, не дай бог, ректором вуза, ты уже сам должен определиться в процессе студенчества своего, и в два раза заниматься больше.

Директор одной из минских школ рассказал о проблеме получения квалификационных категорий для молодых преподавателей. Ведь от этого зависит и зарплата. Пока перейти на следующую ступень можно только по прошествии определенного времени, а отнюдь не за заслуги.

Директор минской школы:

В школу приходят ребята с горящими глазами. Они хотят преподавать, они хотят все это делать. Но, согласно пункту 19 инструкции об аттестации, вы знаете, что мы категорию получаем через определенное количество лет. И чтобы педагог, скажем так, достиг максимальной заработной платы, чтобы педагог достиг каких-то определенных успехов, должно пройти не менее 8 лет.

Александр Лукашенко:

Вот, он же правильные вещи говорит. Но есть в любом процессе исключения. И даже немалые. Немало таких учителей. Из 80, вот, как у Алеси там, преподавателей, может быть в школе 20, которые сегодня уже тянут на высшую категорию. Так?

Директор минской школы:

Понимаете, когда приходит молодой педагог, он в школе проработал год-два, и из него, извините за такое некрасивое слово, из него прет. Он хочет преподавать, он хочет все делать, он хочет усовершенствоваться, он работает с детьми, но существует определенная эта рамка.

Александр Лукашенко:

Надо разъяснить. Директор школы должен знать. Поэтому я с вами абсолютно согласен. Есть очень подготовленные студенты (что некоторым учителям с высшей категорией, которые по годам достигли ее, еще какие-то аттестационные комиссии, вопросы, но по годам они достигли), то этот студент вчерашний на голову выше этого окатегорившегося учителя.

Еще один вопрос из аудитории касается мотивации молодых ученых. Для тех, кто занимается научной деятельностью, есть возможность получения арендного жилья. Но даже это не повод остаться в науке.

Екатерина Жудик, заведующий кафедрой естествознания Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Особо остро стоит вопрос жилья. В настоящее время молодым ученым предоставляется арендное жилье, однако оно закрепляется за кадрами только на время контракта. Возможно ли рассмотрение вопроса о праве выкупа арендного жилья в течение жизни молодыми учеными, защитившимися в срок?

Александр Лукашенко:

У нас сегодня «летунов» (их в советское время так называли).... Сегодня – здесь, завтра – не понравилось – там, и даже квартиру от предприятия на каких-то условиях получил, ему плевать, он пошел куда-то, бросил, и даже там, где он абсолютно не прав был: по пьяни его выгнали или еще что-то.

А здесь арендное жилье. Ты пришел, он тебе дал квартиру – работай в интересах этого предприятия. И сегодня взять и под каким-то предлогом это жилье начать приватизировать, тогда оно превратится из арендного в то обычное, которое у нас когда-то было. Что касается «поработал молодой ученый, защитился – я приватизирую», нет, пока нет.

В семинаре в белорусском педагогическом участвовали 250 студентов и преподавателей, часть из них наблюдали за разговором в других аудиториях благодаря трансляции. И прямо во время беседы студенты делились впечатлениями.

Студенты Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Я поддерживаю то, что практику нужно начать все-таки со второго курса, а, может, даже и раньше, чтобы мы действительно могли попробовать и понять: это нам подходит или нет.

Есть предметы, которые действительно, как говорил наш президент, не нужны, то есть в жизни они не пригодятся.

Должно быть больше практики. Это однозначно. Больше практики. Я не знаю, как на других факультетах (я учусь на социального педагога), и на самом деле практики должно быть гораздо больше, чем сейчас.

Преподаватель Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Я согласна с тем, что нужно сократить обучение до четырех лет. Этого достаточно. То есть я имею больший опыт работы в школе. С этим я согласна.

Тем временем в основной аудитории – очередной вопрос. Доцента кафедры социально-педагогических технологий интересует проблема наркомании. Как оградить белорусское общество от пагубных тенденций? Предложение Натальи Олиферович – создать специальную телепрограмму.

Наталья Олиферович, доцент кафедры социально-педагогических технологий Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Действительно, огромные сложности (политические, экономические, социальные в мире), эти все процессы (интеграция, глобализация) – они делают эти проблемы общими. Например, проблема алкоголизма, наркомании, социального сиротства. Это не только белорусская проблема. Украина, Россия, страны Прибалтики решают все те же проблемы.

Александр Лукашенко:

А мне как? Вот, представляете: вы это перечислили, занимаетесь каким-то узким сектором этих проблем, а на мою бедную голову это все обрушивается сразу. То курс рубля не тот, то вам валюты не хватает, еще чего-то. Благо, что в магазине всего хватает, кроме денег у людей, которые туда приходят. А ведь помните: и эта ж была проблема, когда нам есть нечего было. И вот сегодня появились новые проблемы, которые вы четко перечислили. И это в один раз, висят над тобой, и их радо решать.

Наталья Олиферович, доцент кафедры социально-педагогических технологий Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Может быть, есть смысл создать какую-то программу нашу, белорусскую, чтобы это было какое-то наше ноу-хау, где все вместе (педагоги с их знаниями, учителя, родители, медики, звезды нашей белорусской эстрады), чтобы они все могли каким-то образом затрагивать эти важные проблемы и давать их решения. Например, это может быть какая-то такая дихотомия – «Да – спорту! Нет – наркотикам!»

Александр Лукашенко:

Не вопрос.

На связи и Могилевский педагогический. Именно этот вуз окончил Александр Лукашенко. К слову, похожая встреча с президентом проходила здесь год назад. Своими впечатлениями по ходу лекции делятся студенты восточного региона Беларуси.

Студенты Могилевского педагогического университета им. А. А. Кулешова:

Меня все-таки более затронул вопрос того, что в современном мире огромное количество разнообразной информации. И сейчас молодежь часто теряется среди этой информации, они не умеют ее актуализировать.

Я согласна сегодня с нашим президентом, что очень важен вопрос престижа профессии. Потому что сегодня с экранов мониторов наши дети видят такие сериалы, как «Физрук», в котором работа учителя представляется совсем по-другому.

Каждый раз, когда я наблюдаю за выступлениями президента, я заметила, что он всегда выглядит очень респектабельно, все подобрано со стилем: галстук, запонки, рубашка. Все это выглядит очень со вкусом. И мне это нравится.

В это время в минской аудитории очередной вопрос. Заместитель директора сельской школы интересуется, стоит ли освобождать субботу от учебы.

Заместитель директора сельской школы:

Как, на ваш взгляд: лучше, чтобы была суббота – свободное от учебы время, или все-таки чтобы это был учебный день?

Александр Лукашенко:

Суббота появилась по моему жесточайшему решению. Тогда было больше «против», чем «за». Но я даже вашему ректору говорю: «Слушай, непорядочно (тогда в Министерстве образования работал): родители отдыхают субботу-воскресенье, а наши дети работают. Это нормально?» Потом сам себе подумал, как учитель (если бы не был учителем, этого не было бы): «Мы, что, не можем обойтись без субботы, чтобы дать те же знания, которые мы когда-то давали? Можем».

И третье. Вы, Наташа, неправильно сказали, что шестой день – свободный от учебы. Да - нет! Это тоже учебный день. Но такой разгрузочный должен быть.

Общаться с молодежной аудиторией Александр Лукашенко любит. Есть обратная связь, можно почерпнуть много интересных идей и мнений. Поэтому и встречи со студентами – уже традиция. Здесь можно говорить о самом серьезном и сокровенном – всегда найдется отклик и понимание.

На память о встрече – подарок президенту – уникальные шахматы для игры втроем. Это дипломная работа выпускницы педагогического Натальи Лучиной.

Александр Лукашенко:

Вы знаете, мне всегда приятно разговаривать с молодежью. Я никогда не боялся молодежи, я не тот человек, чтобы бояться кого-то, во-первых. А, во-вторых, сами же были молодыми. Я знаю, что в Беларуси вменяемые молодые люди. Особенно студенты, особенно. И я рад, что в нашей стране такие люди. И вам должен сказать, как своим коллегам по образованию: вы правильно выбрали свой путь, вы правильно сделали, что стали учителями, будете учителями, преподавателями и так далее. Я понимаю, что хочется, чтобы и зарплата была нормальная, потому что это каждый день над тобой довлеет. Мы будем все делать для того, чтобы она была выше, но без популизма скажу: если хочешь заработать, надо искать возможность заработать и в школе. Все зависит, дорогие мои, от нас.

Встреча продлилась 3,5 часа. Успели обсудить десятки тем. Но время пролетело незаметно – делится будущий социальный педагог Максим.

Максим Жук, студент 3 курса факультета социально-педагогических технологий Белорусского государственного педагогического университета:

Время пролетело очень быстро, очень все классно было, даже хотелось бы еще посидеть, послушать, еще какие-то, может быть, задать вопросы.

Следить за ходом встречи смогли студенты крупнейших вузов во всех регионах страны. В Минске это еще и Лингвистический университет. Многие из этих студентов в будущем станут учителями иностранных языков.

Студенты Минского государственного лингвистического университета:

Те вопросы, которые были заданы, все интересные, они все насущны. Это и про стимулирование преподавателей, и про создание имиджа преподавателей. Потому что сейчас, когда мы говорим об образовании, мы все понимаем, что это фундамент.

Мне очень понравился вопрос, который задала одна из студенток педагогического вуза, на тему взаимодействия родителей и системы образования. Мне кажется, что этот вопрос очень актуален не только для меня, а и вообще в рамках страны.

Во время таких встреч всегда найдется место не только серьезным темам, но и положительным эмоциям, и даже юмору. Разговор на равных обеим сторонам оставил не только впечатления, но и пищу для размышлений. А традицию таких встреч обязательно продолжат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.