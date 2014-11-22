Михаил Мясникович: Выдача экспортных кредитов должна быть максимально упрощена

Новости Беларуси. В Беларуси планируют максимально упростить выдачу экспортных кредитов и увеличить число их получателей. Об этом заявил 22 ноября премьер-министр Михаил Мясникович на заседании Совета Министров.

Проекты нормативно-правовых актов, которые направлены на выполнение прогноза социально-экономического развития страны на 2015 год, уже подготовлены, причем дорабатывались они исходя из задач, поставленных Президентом на совещании 11 ноября. В прогнозе учитывались среднегодовые цена на нефть и обменный курс российского рубля, а также инвестиционная активность. Ведь всё это напрямую влияет на экспорт и различные макроэкономические показатели.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Цель такая — выдача экспортных кредитов должна быть максимально упрощена и должно увеличиться число получателей. Речь идет об экспортном кредитовании резидентов-экспортеров, нерезидентов в странах-импортерах и компенсации процентных ставок по кредитам банкам-нерезидентам. Экономике сегодня нужны ясные ориентиры, как выстраивать свою экономическую политику на 2015 год.

Кроме того, по словам премьер-министра, необходимо создать систему мер по сдерживанию промежуточного импорта. А также уделить внимание снижению себестоимости и повышению качества продукции. В первую очередь это поможет увеличить экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, необходимо создать систему мер по сдерживанию промежуточного импорта. Внимание также нужно уделить снижению себестоимости и повышению качества продукции. По словам министра экономики, документ прогноза рассматривать нужно скорее как сценарий развития страны. Предусматривает он и реагирование на изменяющиеся внешние условия.